Мы не выдерживаем: благотворительная организация "Киараз" просит о помощи

Пресс-конференция, посвященная работе благотворительной организации "Киараз" прошла в Sputnik Абхазия в четверг 16 мая. О том, почему этой организации стало тяжелее помогать людям, о какой помощи они просят сами и почему здоровье детей республики оставляет желать лучшего, читайте в материале Бадри Есиава.

Бадри Есиава, Sputnik

Примем любую помощь

Исполнительный директор благотворительной организации "Киараз" Кадыр Аргун обратился к жителям Абхазии, бизнес-сообществу и абхазской диаспоре за рубежом с просьбой о помощи. Дело в том, что объем работы и количество подопечных семей настолько возросло, что самостоятельно с этой работой организации не справиться.

"Киараз" работает со сложной категорией граждан Абхазии - с семьями, в которых воспитывается в общей численности более 1000 детей. 2019 год оказался сложным и для подопечных, и для самой организации, подчеркнули участники пресс-конференции.

"Дело в том, что подавляющее большинство семей, обращающихся за помощью в "Киараз" - сельчане. Мы каждый год наращивали обороты и реализовывали новые проекты, чтобы охватить больше нуждающихся. Самый большой запрос в первые годы работы приходится на еду, одежду и улучшение жилищных условий. В 2018-2019 годах основное количество обращений приходится на приобретение медикаментов, помощь в обследовании и организации лечения", - отметил Аргун и добавил, что организация уже не выдерживает нагрузку.

В первую очередь помощь получают дети и беременные женщины. Взрослым - в самых критических ситуациях. В связи с тем, что количество обращений за помощью на организацию лечения возросло в несколько раз, а объемы целевого финансирования "Киараза" со стороны партнеров и меценатов уменьшились, организация попала в сложнейшую ситуацию, когда не могут отказать в лечение детям, но при этом средств не хватает. Состояние здоровья сотен детей в Абхазии совершенно неудовлетворительное, подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Киараз" открыл сбор средств на лечение матери 13 детей

Одной из основных причин такой ситуации они называют глубокий кризис в селах. Люди, которые раньше могли подзаработать за счет сезонного урожая, сегодня полностью лишены этой возможности.

"Киараз" готов принять любую помощь - как в виде медикаментов, так и денежных средств на проведение обследования и лечения. Сотрудники организации поблагодарили партнеров и меценатов за поддержку, но отметили, что этого недостаточно и в одиночку им не справиться с проблемой.

Здоровье дороже

Важным направлением деятельности организации назвала выявление категорий граждан, нуждающихся в медпомощи, куратор медицинских программ "Киараза" Алиса Туйба. По ее словам, в 2018 году медицинское сопровождение получили 316 человек. В основном это жители сел Гудаутского и Очамчырского районов.

© Sputnik Пресс-конференция благотворительной организации "Киараз"

Самые распространенные заболевания среди детского населения страны - ДЦП, задержка психомоторного развития, эпилепсия и вирусная инфекция.

Кадыр Аргун отметил, что в феврале 2019 года "Киараз" закупил медикаменты для многодетных и малоимущих семей на сумму около 70 тысяч рублей, в январе того же года - на 80 тысяч рублей, но для более эффективной работы необходимо намного больше средств.

Не редки случаи, когда состояние здоровья детей требует высококвалифицированной медицинской помощи за границей. В таких ситуациях подключаются Минздрав Абхазии и Благотворительный фонд "Ашана". Зачастую у детей нет необходимых документов, на оформление которых затрачивается драгоценное время.

За первые шесть месяцев 2019 года двое несовершеннолетних подопечных "Киараза" умерли из-за того, что им вовремя не было проведено лечение. Аргун поделился, что некоторые родители из-за нехватки денег не обращаются в больницы, и дети неделями лежат с температурой.

В 2017 году из села Джгерда не смогли своевременно вывезти ребенка в медучреждение, лежал большой снег, а родители не сообщили в организацию о проблеме. Ребенок умер.

"Хочется отметить, что мнение о том, что в "Киараз" обращаются бездельники, которые не хотят трудиться, несправедливо. Большая часть людей трудится не покладая рук и не получает какого-либо результата по не зависящим от них причинам. Мы решили бросить клич, призвать на помощь всех, кому небезразлична судьба подрастающего поколения", - сказал Аргун.

Благотворительная организация "Киараз" учреждена в апреле 2015 года. Деятельность ее началась с волонтерских акций сбора вещей для малоимущих семей Абхазии посредством социальной сети Facebook. В настоящее время "Киараз" работает в тесном взаимодействии с главами сельских администраций и общественными активистами.