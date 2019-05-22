"Приманка" для туристов: туроператоры из Словакии оценили потенциал Абхазии

О первых впечатлениях делегации из Словакии, о том, что смутило гостей из Братиславы, и какие советы они дали абхазским туроператорам на пресс-конференции в Sputnik, читайте в материале.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Первые впечатления

Делегация из Словакии находится в Абхазии уже два дня. За это время в рамках рекламно-информационного тура, организованного Торгово-промышленной палатой Абхазии, гости из Братиславы уже увидели достопримечательности Сухума и Гагры, а также побывали на озере Рица.

© Sputnik / Томас Тхайцук Задача с неизвестными: что ждет туррынок Абхазии этим летом

По словам начальника управления по туризму ТПП Абхазии Инары Дауровой, тур был организован для того, чтобы эксперты в области туризма из Словакии смогли подробно ознакомиться с туристическим и экономическим потенциалом Абхазии, а также поспособствовали привлечению иностранных инвесторов в республику.

"Наша приоритетная задача – развитие международного туризма, и мы прикладываем как можно больше усилий, чтобы в Абхазию приезжало большее количество туристов. Надеемся, что нам удастся организовать турпоток из Словакии в Абхазию", - добавила она.

По словам соучредителя туристического агентства "Spis Travel" Ладислава Вастушко, впервые интерес к Абхазии у турфирм Словакии возник после участия Торгово-промышленной палаты республики на выставке в Братиславе. Одно из главных преимуществ Абхазии для словацких туристов – море и природные достопримечательности, считает он.

"Кроме того, флора, фауна и ваш национальный колорит. Все это очень впечатляет, и, думаю, понравится нашим туристам", - добавил Вастушко.

В составе делегации впервые Абхазию посетила словацкий журналист Люция Лушукова.

"На мой взгляд, Абхазия – отличный вариант отдыха для тех, кто хочет сочетать традиционный отдых на море с исследованием природных достопримечательностей. И, конечно же, попробовать уникальную абхазскую кухню", - рассказала она.

В своих текстах о путешествии в Абхазию Лушукова расскажет и еще об одной "достопримечательности" республики – людях.

"У меня остались только самые лучшие впечатления. Я понимаю, что, возможно, уровень сервиса здесь немного ниже, но все это перекрывает человеческое отношение, доброта и отзывчивость. Если я вижу, что человек мне улыбается и хорошо ко мне относится, мне этого достаточно", - считает она.

Познавательная Абхазия

Гид словацких бюро путешествий Соня Врбъярова посоветовала абхазским туристическим компаниям использовать в качестве "приманки" не только дары природы, но и заинтересовывать туристов в истории и культуре Абхазии.

"Можно сделать очень насыщенную программу от трех до пяти дней для людей, которые хотят познавать Абхазию. Эти поездки будут иметь будущее. То есть мы можем делать акцент на истории и предлагать "бонус" – море и природу. К примеру, большинство словаков интересует именно такой вид туризма", - объяснила она.

Заинтересовать словаков может и абхазская кухня, считает гид.

"Для нас очень интересна абхазская кухня. Она очень пикантная, необычная, интересная. Немного напоминает и нашу кухню", - добавила Врбъярова.

Недостатки и преимущества

Помимо низкого уровня сервиса, в Абхазии также отстает рекламно-информационное освещение курортов, отметил Вастушко. По его словам, многие жители Словакии все еще не знают о существовании такой республики и ее географическом положении.

"Как раз сейчас у нас есть возможность продвигать маркетинговую составляющую туризма в Абхазии в своей стране и сделать так, чтобы Абхазия налаживала контакты с туроператорами в Европе", - добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия за майские праздники приняла свыше двадцати тысяч туристов

Еще одна проблема – языковой барьер. Как объяснил Вастушко, молодое поколение словаков практически не говорит на русском, но хорошо владеет английским или немецким языком.

"Да, это действительно так. К примеру, если бы я путешествовала без переводчика, думаю, мне было бы немного дискомфортно, ведь я не понимаю русского. Люди пытаются быть очень дружелюбными, но все же это немного смущает", - объяснила Лукушова.

А вот цены в Абхазии приятно удивили гостей. По их словам, цены на продукты и услуги здесь меньше, чем в Словакии.

"Зайдя в ресторан, в магазин или на рынок, туристы приятно удивятся. Особенно женщины, так как цены на услуги красоты, к примеру, тут тоже намного ниже", - отметил Вастушко.

Делегация из Словакии пробудет в Абхазии до 24 мая. За оставшееся время они планируют познакомиться с достопримечательностями Нового Афона и Пицунды.