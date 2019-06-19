Евростандарт: первая футбольная академия откроется в Абхазии

О том, на каких условиях будет работать первая Европейская футбольная академия Unity в Абхазии, какие приоритеты ставят перед собой тренеры и что в планах у дирекции, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

По новым стандартам

Официальное открытие первой Европейской футбольной академии Unity в Абхазии состоится 23 июня, но тренировки в школе проходят уже с апреля. По словам директора Unity Гиви Тодуа, методика обучения футболу в академии будет отличаться от принятой в Абхазии и ориентироваться на европейские стандарты. Тодуа считает, что политика молодежного футбола в Абхазии уже давно не соответствует мировым стандартам.

© Sputnik Гиви Тодуа

"Это, к примеру, такие фундаментальные вещи, как квалификация тренерского штаба. Люди, которые сегодня занимаются детским футболом, не компетентны. Наш тренерский состав уже в ноябре отправляется на курсы повышения квалификации, и это будет происходить ежегодно", - добавил он.

На сегодняшний день в трех группах академии обучаются 34 спортсмена 2012 - 2014-х годов рождения. Главный принцип обучения – индивидуальный подход к каждому ребенку. По словам главного тренера академии Александра Когония, тренеры не пытаются навязать юным футболистам свое видение футбола. Важно заставить игрока думать и принимать самостоятельные решения на поле, считает тренер.

© Sputnik Первая футбольная академия откроется в Абхазии

"Мы стараемся к детям относиться соответственно их возрасту. На тренировках мы повышаем голос на детей только для того, чтобы сказать, какие они молодцы. Мы пытаемся работать на манер европейских академий, которые закладывают в футболисте игровое мышление. Главное, чтобы ребенок стал футбольной личностью на поле", - добавил Когония.

Академия футбола Unity действует независимо от Федерации футбола Абхазии, отметил Тодуа. В планах у организаторов сотрудничество с известными европейскими и российскими клубами и организация совместных товарищеских матчей.

Спорт и образование

Пока что Unity не обладает собственной спортивной базой и футбольным полем. Тренировки проходят на мини-полях у здания Совмина и на Набережной махаджиров.

"В перспективе мы планируем тренироваться на стадионе "Динамо", а в еще большей перспективе мы планируем строить свой стадион" – рассказал главный тренер.

По словам Тодуа, в планах у академии на ближайший год - организация собственной образовательной программы и площадки для будущих футболистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лаша Когония

"Наш приоритет – профессиональное и социальное образование спортсменов. Только потом мы готовим профессиональных футболистов. Великими футболистами, к сожалению, вырастут не все дети, но здоровыми и хорошими людьми обязаны быть все", - добавил Когония.

С юными футболистами в академии проводят консультацию и врачи-реабилитологи. Каждые полгода ребенок будет проходить медицинский осмотр в физкультурно-оздоровительном комплексе.

"Если у ребенка будет выявлена какая-то форма патологии, то мы будем создавать для него определенную программу и бороться с ней, не исключая при этом футбол. А если ребенок получит травму, то мы будем проводить всю необходимую реабилитацию, в том числе массаж и физиотерапию", - рассказала главный врач академии Асмат Джинджолия.