Наблюдатели от Совфеда России поздравили народ Абхазии с Днем признания

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Совета Федерации России, прибывшие в Абхазию в качестве наблюдателей за выборами президента республики, поздравили народ Абхазии с Днем признания независимости.
"Я помню, как 11 лет назад у здания Совмина были стрельба, танцы, песни, люди радовались, плакали", - сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Первый день прибытия делегации Совета Федерации в Абхазию (24 августа – ред.) был ознаменован тем, что они посетили могилы первого и второго президента Абхазии и возложили цветы.
"Сегодня в здании городского Собрания мы поздравили столичных депутатов, одному из депутатов и двум его коллегам, которые 11 лет назад вместе с нами выполняли здесь задачи, вручили от начальника главного разведывательного управления Генштаба памятные медали "Сто лет главному разведуправлению России", - подчеркнул Кондратьев.
Член делегации Михаил Козлов подчеркнул, что Совет Федерации традиционно принимает участие в праздновании дня признания независимости Абхазии.
"В прошлом году мы были на праздновании 10-летия признания независимости Абхазии, для нас это праздник, и будем в дальнейшем принимать участие в мероприятиях, если будет позволять время", - сказал он.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заметила, что Совфед тесно работает с Парламентом Абхазии.
"Я уверена, что межпарламентское сотрудничество будет продолжаться, и эти связи тесные. Мы разделяем радость народа Абхазии, связанную с Днем признания независимости страны", - подчеркнула Ковитиди.
Руководитель делегации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин поздравил граждан Абхазии с днем признания независимости и пожелал благополучия.
"Желаю благополучия, успехов, достатка в каждом доме и главное - чувствовать себя настоящими гражданами своей республики", - подчеркнул Мухаметшин.
Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.
В День международного признания независимости Абхазии, в понедельник 26 августа, по всей республике пройдут праздничные мероприятия. День признания независимости объявлен в Абхазии праздничным выходным днем.
Помимо России, независимость Абхазии признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Науру, Вануату и Тувалу.