Наблюдатели от Совфеда России поздравили народ Абхазии с Днем признания

Члены Совета Федерации России, прибывшие на выборы президента Абхазии в качестве наблюдателей, ответили на вопросы журналистов пресс-центре Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Члены Совета Федерации России, прибывшие в Абхазию в качестве наблюдателей за выборами президента республики, поздравили народ Абхазии с Днем признания независимости.

"Я помню, как 11 лет назад у здания Совмина были стрельба, танцы, песни, люди радовались, плакали", - сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев в пресс-центре Sputnik Абхазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алексей Кондратьев - Член комитета Совета Федерации по международным делам

Первый день прибытия делегации Совета Федерации в Абхазию (24 августа – ред.) был ознаменован тем, что они посетили могилы первого и второго президента Абхазии и возложили цветы.

"Сегодня в здании городского Собрания мы поздравили столичных депутатов, одному из депутатов и двум его коллегам, которые 11 лет назад вместе с нами выполняли здесь задачи, вручили от начальника главного разведывательного управления Генштаба памятные медали "Сто лет главному разведуправлению России", - подчеркнул Кондратьев.

Член делегации Михаил Козлов подчеркнул, что Совет Федерации традиционно принимает участие в праздновании дня признания независимости Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Михаил Козлов – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

"В прошлом году мы были на праздновании 10-летия признания независимости Абхазии, для нас это праздник, и будем в дальнейшем принимать участие в мероприятиях, если будет позволять время", - сказал он.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заметила, что Совфед тесно работает с Парламентом Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ольга Ковитиди - Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

"Я уверена, что межпарламентское сотрудничество будет продолжаться, и эти связи тесные. Мы разделяем радость народа Абхазии, связанную с Днем признания независимости страны", - подчеркнула Ковитиди.

Руководитель делегации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин поздравил граждан Абхазии с днем признания независимости и пожелал благополучия.

"Желаю благополучия, успехов, достатка в каждом доме и главное - чувствовать себя настоящими гражданами своей республики", - подчеркнул Мухаметшин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мухаметшин Фарит - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член делкгации Совета Федерации Федерального Собрания в Парламентской делегации Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.

В День международного признания независимости Абхазии, в понедельник 26 августа, по всей республике пройдут праздничные мероприятия. День признания независимости объявлен в Абхазии праздничным выходным днем.

Помимо России, независимость Абхазии признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Науру, Вануату и Тувалу.