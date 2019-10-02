В Sputnik расскажут о развитии отношений между молодежью Абхазии и России

Краснодарская Краевая Молодежная Общественная Организация "Агентство Молодежных Инициатив" приезжает в Абхазию в период со 2 по 5 октября 2019 года с проектом "Территория развития добрососедских отношений".

3 октября в 9:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция "Молодежь Абхазии и России: развития добрососедских отношений".

В пресс-конференции примут участие:

Председатель Краснодарской Краевой Молодежной Общественной Организации "Агентство молодежных инициатив" Александр Пилипенко;

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха;

Участник проекта, доктор филологических наук, профессор Кубанского государственного университета Тангир Кизларгуль.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.