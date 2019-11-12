В Sputnik расскажут о продолжении гуманитарных проектов в Абхазии

Вопросы продолжения гуманитарных проектов обсудят в пресс-центре Sputnik Абхазия в среду. В пресс-конференции примут участие Татьяна Полоскова и Вадим Чеха.

13 декабря в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по вопросу продолжения гуманитарных проектов Межрегионального общественного движения "Евразийский народный союз" и представительства Россотрудничества в Республике Абхазия.

Участники пресс-конференции:

руководитель "Евразийского народного союза" Татьяна Викторовна Полоскова

руководитель представительства Россотрудничества Вадим Витальевич Чеха.

12 ноября в Сухуме на базе предпринимательства прошел круглый стол "Предпринимательство в советский период в Абхазии: уроки для нашего времени". Принимают участие предприниматели из Абхазии.

13 ноября в Администрации Ткуарчалского района пройдет круглый стол с молодежными инициативными группами по вопросу оказания помощи реализации проекта по развитию легкой атлетики.

14 ноября в Администрации Очамчырского района пройдет круглый стол на тему "Духовные скрепы как основа нравственности общества" с участием представителей Россотрудничества, Роспосольства, Совета старейшин Очамчырского района, представителей Администрации и образовательных организаций.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik

Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

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