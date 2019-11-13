Больше души: что готовит хоровой фестиваль "Шьардаамта" абхазской публике

Первый международный хоровой фестиваль "Шьардаамта" проходит в Абхазии с 11 по 14 ноября в трех городах – Гудауте, Пицунде и Сухуме.

Гала-концерт фестиваля "Шьардаамта" состоится в Сухуме 13 ноября в Государственной филармонии Абхазии. О том, кто и с какой программой выступит перед местной публикой, как артисты собираются "достучаться" до нее и какие сюрпризы они готовят, рассказали в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik

Идея о том, чтобы провести международный хоровой фестиваль в Абхазии вынашивалась три года. По словам художественного руководителя Абхазской Госфилармонии Эсмы Джениа, проект был рискованным, но оправданным.

Главные риски заключались в том, что абхазскую публику мог не привлечь такой репертуар, а также вопрос финансовой стороны организации проекта. Помощь в этом оказал Минкульт Абхазии, который взял на себя половину расходов, и коммерческие партнеры фестиваля. За информационную поддержку Джениа также поблагодарила Информагентство Sputnik Абхазия.

"Мы рискнули реализовать этот сложный проект под названием "Шьардаамта" (долгие лета - ред.). Вы знаете эту абхазскую народную песню, ее часто исполняют в нашей стране по радостным поводам, и мы понадеялись, что это поможет обрисовать красивую и счастливую судьбу нашего фестиваля", - поделилась Джениа.

Участие двух российских хоров в "Шьардаамта" придает этому фестивалю международный статус. На одной сцене с Абхазской хоровой капеллой выступят коллективы Уральского государственного камерного хора и камерный хор Московской консерватории. Запланировано также несколько совместных номеров.

Главная задача, которую перед собой ставят организаторы фестиваля, заключается в том, чтобы абхазская публика услышала, поняла и полюбила хоровое пение, подчеркнула Джениа.

"Мы хотим возродить или возобновить интерес к хоровой музыке у подрастающего поколения. Я, как представитель среднего поколения, могу видеть интересы молодежи Абхазии и замечаю, что хор не в приоритете, людям не интересно слушать такую музыку или заниматься ею. Это так трудно собрать людей в единый коллектив, чтобы исполнять музыку на голоса", - уверена Джениа.

Коллективное музицирование приносит удовольствие не только исполнителям, но всем те, кто при этом присутствует, добавила она.

В рамках "Шьардаамта" концерты прошли в Пицунде и Гудауте. Худрук и главный дирижер Уральского государственного камерного хора, Народный артист России Владислав Новик поблагодарил организаторов за то, что его коллективу доверили открыть фестиваль.

Новик признался, что за 45 лет своей деятельности на должности руководителя его хор объездил все постсоветское пространство, но в Абхазии он раньше не бывал

"Нам, конечно, было волнительно. Это было наше первое знакомство с вашими слушателями и вашей изумительной страной. Очень долго думали, какой репертуар привезти, чтобы не только была какая-то заинтересованность в хоровом искусстве, но еще для того, чтобы наши народы услышали друг друга", - сказал Новик.

В итоге выбор пал на довольно сложную программу "Пять веков русской духовной музыки" - с XVII по XXI век. Выступление уральского коллектива Эсма Джениа назвала неким исцеляющим сеансом "хоротерапии", который она испытала на себе.

Если даже такие композиции не исцеляют, то они наверняка должны погрузиться в глубь человеческой души и затронуть чувства, которые со временем притупились, считает Народный артист России Новик.

Он также признался, что его удивила реакция абхазской публики на выступление уральского хора. Обычно после завершения музыкальной композиции зал рукоплещет, но не в случае со зрителем республики.

"Здесь заканчиваешь сочинение - и тишина. Так было после каждого сочинения. Значит, что-то они услышали, не хотели нарушать эту тишину. Для меня это большое счастье", - поделился Новик.

Найти свою аудиторию

Главный хормейстер, солистка камерного хора Московской консерватории Мария Челмакина сказала, что для нее и коллег большая честь представлять столицу России в Абхазии. Она пообещала, что на гала-концерте фестиваля "Шьардаамта", который пройдет 13 ноября в Сухуме, публика не только услышит исполнение музыкальных произведений, но и увидит сценографию хора.

"Также у нас есть театральные постановки. Это комплекс дает возможность нести хоровое искусство в массы. Я считаю, что это очень важно, так как оно оказывает большое влияние на человека, воспитывает душу, умение мыслить, чувство коллектива", - отметила Челмакина.

Камерный хор Московской консерватории в первую очередь был создан для исполнения современной музыки, и этот репертуар его конек, подчеркнула Челмакина.

"В нашем репертуаре есть современная, духовная, классическая, народная музыка. Наш руководитель Александр Соловьев держит курс по разным направлениям, что дает возможность найти разную аудиторию для концертов. Легко найти струны души взрослого поколения, но сложнее – молодежи", - рассказала певица. © Sputnik / Томас Тхайцук Барас Куджба: музыка направляет людей на добрые поступки

Камерный хор Московской консерватории привез в Абхазию три программы для каждого города республики, где запланированы выступления. Помимо этого, артисты проведут мастер-классы по хоровому пению для всех желающих. На гала-концерте в Сухуме одну из русских народных песен Челмакина споет под аккомпанемент молодого абхазского пианиста Бараса Куджба.

Замдиректора по маркетингу, рекламе и связи с общественностью Пермской филармонии Ольга Добрынина отметила, что программа "Пять веков русской духовной музыки" в полном варианте исполнят впервые специально для Абхазии, откуда Уральский хор отправится с ней в Германию.

Солистка камерного хора Московской консерватории Мария Челмакина по просьбе участников пресс-конференции в Sputnik Абхазия исполнила русскую народную песню "Ах ты, ноченька". Прежде чем начать, она подальше отодвинула все микрофоны, чтобы высокие и низкие тона ее голоса не повредили запись.

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