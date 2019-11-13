В Sputnik подведут итоги Международной конференции "Архив как атрибут государственности"

14 ноября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам Международной конференции "Архив как атрибут государственности", посвященной 90-летию архивной службы Республики Абхазия.

Участники:

Начальник архивного управления Республики Абхазия Роман Гвинджия ;

Директор научно-образовательного центра "Гуманитарный архив РГГУ", Почетный архивист РФ Филипп Тараторкин ;

Координатор Международного молодежного исторического форума "История и архивы: межгосударственное измерение", составитель сборников документов по истории Абхазии Милана Бжания;

Заместитель координатора Международного молодежного исторического форума "История и архивы: межгосударственное измерение", составитель сборников документов по истории Абхазии Анастасия Князева.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.