Для тех, кому жить интересно: в Абхазии открылась школа проекта SputnikPro

Первый модуль школы посвящен теме "Как интересно рассказать историю для СМИ", а азам современной журналистики слушателей обучит советник МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. На базе Sputnik Абхазия в рамках международного образовательного проекта SputnikPro начала работу Школа молодого журналиста.

Отбор слушателей в проект проходил в течение месяца. Для участия в семинарах, претендентам нужно было выполнить серию творческих заданий.

Из 29 претендентов были отобраны 12 слушателей. По словам Дмитриева, в Школе молодого журналиста собрались те, "кому на земле жить интересно".

© Sputnik / Томас Тхайцук Отбор слушателей в проект проходил в течение месяца

"Если я увидел у человека интерес к жизни, к тому, что он рассказывает, к решению проблем, то почему бы не поработать вместе. Это был главный критерий", - объяснил он выбор.

Мастер-классы и семинары первого модуля пройдут с 27 по 30 января в пресс-центре Sputnik. На первом занятии участникам рассказали о целях и задачах программы, объяснили, что нужно знать о целевой аудитории СМИ, как отличить настоящие новости от фейков, как написать краткую историю простым языком и придумать яркий заголовок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лекция в школе молодого журналиста

Аслан Аршба услышал о Школе молодого журналиста от знакомых и решил попробовать свои силы. Молодой человек профессионально никак не был связан с журналистикой, он работает в техническом департаменте компании сотовой связи. Аслан признался, что уже пробовал свои силы в написании текстов и проходил различные курсы.

"Журналистика – это мое хобби и я хотел бы, чтобы оно переросло в полноценную профессию. Мне нравится сам формат школы и думаю, что обучение кадров для медиасферы в нашей стране очень актуально, ведь не всегда даже на центральных каналах журналисты блещут профессионализмом", - считает он.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран.