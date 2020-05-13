Вебинар SputnikPro: как проиллюстрировать материалы и не попасть под суд

Международное информационное агентство и радио Sputnik в рамках образовательной программы SputnikPro 15 мая в 13:00 проведет вебинар на тему "Право на фото: как проиллюстрировать материалы и не нарваться на суды. 10 основных проблем".

Спикером вебинара выступит начальник отдела интеллектуальных прав МИА "Россия сегодня" Анна Черницына. В ходе онлайн сессии эксперт расскажет, что необходимо указывать в копирайте к иллюстрации, можно ли использовать фотографии из интернета, в каких случаях необходимо получать разрешение у автора фото из социальных сетей и когда оно не требуется и тд.

К участию в онлайн-сессий приглашается фотографы, бильдредакторы, журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 9977022.

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