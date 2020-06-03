Вебинар SputnikPro: инфопродюсирование - секреты профессии

5 июня, в 13:00 состоится вебинар на тему "Практика инфопродюсирования: поиск героев, внедрение на закрытую территорию и другие секреты профессии".

Как выбрать тему для сюжета? Что требуется, чтобы найти и разговорить героя журналистского материала? Где выдают разрешение на съемку и что делать, если в ней отказали? На эти и другие вопросы ответит продюсер федерального телеканала Елена Воронцова.

У Елена Воронцовой уже более 15 лет опыт работы в разных проектах на телевидении. Она участвовала в программах: 1 канал -"Пусть говорят", канал НТВ (программа "Главный герой", документальный фильм о Викторе Черномырдине "Степаныч", Международный детский вокальный конкурс "Ты супер!"), Канал Россия 1- программа "Вести".

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

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