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Вебинар SputnikPro: инфопродюсирование - секреты профессии

© Foto / предоставлено Еленой Воронцовой
Пресс-центр
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/press_center/20200603/1030256812/Vebinar-SputnikPro-infoprodyusirovanie---sekrety-professii.html

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий в рамках просветительской программы SputnikPro.

5 июня, в 13:00 состоится вебинар на тему "Практика инфопродюсирования: поиск героев, внедрение на закрытую территорию и другие секреты профессии".

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Как выбрать тему для сюжета? Что требуется, чтобы найти и разговорить героя журналистского материала? Где выдают разрешение на съемку и что делать, если в ней отказали? На эти и другие вопросы ответит продюсер федерального телеканала Елена Воронцова.

У Елена Воронцовой уже более 15 лет опыт работы в разных проектах на телевидении. Она участвовала в программах: 1 канал -"Пусть говорят", канал НТВ (программа "Главный герой", документальный фильм о Викторе Черномырдине "Степаныч", Международный детский вокальный конкурс "Ты супер!"), Канал Россия 1- программа "Вести".

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран. Следите за новостями проекта на странице в Facebook.



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