Лучи Абхазии: книгу Саиды Жиба представили в Sputnik

Презентация книги Саиды Жиба прошла в пресс-центре Sputnik.

О том, как появилась идея написания книги, как автор шла к поставленной цели и кто помогал ей в издании, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Колумнист Sputnik Абхазия Саида Жиба никогда не задавалась целью написать книгу. Идея пришла сама по себе во время очередной поездки в Турцию вместе с подругой Зариной Когония.

"В 2018 году мы полтора месяца гостили у нашей подруги, соотечественницы из Турции Юджаль Сергегия. Она нам показывала Абхазский культурный центр, Кавказский культурный центр, знакомила нас с родственниками и друзьями. Безусловно, меня радовало то, что представители абхазо-абазинского народа были задействованы в самых различных профессиях – профессора университетов, бизнесмены, актеры, режиссеры. Когда я отправлялась в Турцию, я говорила редакции Sputnik, что у меня будет такое путешествие, если будет интересный материал, то напишу и пришлю. В редакции согласились. Мы публиковали истории наших соотечественников. Читатели восприняли их очень хорошо", – вспоминает Жиба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация книги Саиды Жиба - "Лучи солнца"

Перед отъездом домой Саида поделилась с Зариной идеей написать книгу о соотечественниках, проживающих в Турции. На тот момент у нее уже накопилось около 10-15 материалов. К тому же через год отмечали 155-летие со дня окончания Кавказской войны и последовавшее за этим насильственное переселение горцев в Турцию. Зарина сразу же поддержала подругу.

После разговора с Зариной Саида поделилась планами и с Юджаль Сергегия из Турции. А та уже в свою очередь обещала помочь с поиском героев.

Зимой того же года Саида Жиба снова поехала в Турцию уже с целью собрать материал для будущей книги. Изначально она планировала написать истории 30 соотечественников, которые заняты в различных сферах жизни. Но в ходе встреч с соотечественниками список героев пополнялся. В итоге их стало 67.

Название книги "Лучи солнца" пришло немного позже. По словам автора, для нее солнце – Абхазия, а лучи – герои ее книги, соотечественники, проживающие в Турции.

Сложности перевода

При написании книги автор сталкивалась с множеством проблем. В первую очередь они были связаны с переводом. Многие соотечественники плохо говорили на абхазском. Приходилось прибегать к помощи интернета и словарей.

Уже вернувшись в Абхазию, свои материалы Саида передала Октаю Чкотуа, который перевел их на турецкий.

"Затем перевод мы отправили героям будущей книги, чтобы они прочли и проверили текст на достоверное изложение. Пока они не сказали: "Все верно", - мы даже не приступали к составлению книги. После на русский язык перевод осуществила Зарина Когония", – отметила Жиба.

Переводчица на русский Зарина Когония признается, что в целом особых трудностей не было. Единственное – иногда возникали вопросы с терминологией.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация книги Саиды Жиба - "Лучи солнца"

"Перевод дался легко. Были небольшие сложности с терминологией, но мы со всем справились, благодаря словарям, интернету и людям, – признается Когония. – Я очень рада выходу этой книги. И надеюсь, будет продолжение. Потому что во время нашего совместного путешествия нам встречались такие люди, которым можно было бы целые отдельные книги посвящать. Есть много пожилых людей, каждого из которых можно назвать человеком-энциклопедией. Сегодня-завтра их может и не стать. Я всегда беспокоилась за то, что они могут покинуть этот мир, не передав нам свои знания. В этой книге отразились истории двоих-троих таких людей. Чему я очень рада".

Другой переводчик, Октай Чкотуа, отмечает, что книга Саиды Жиба отмечает большой потенциал Абхазской турецкой диаспоры. Хоть со многими героями он и ранее был лично знаком, но, как он признался, до прочтения книги, оказывается, он их плохо знал.

"Со многими героями книги я был знаком. Но, когда открыл книгу, то понял, что мало что знал об этих людях. Это было для меня удивительным. Я не подозревал, что кто-то из наших соотечественников может так глубоко и тонко думать. Хочу подробно остановиться на Саиде Маршан. Такие люди, как Саид, живут будто на другой планете, можно сказать – в раю. В беседе с Саидой Жиба Маршан говорит: "Мой отец никогда не видел Абхазию. Но он ушел в мир иной с мыслями об Абхазии. Иногда мне кажется, что если я повезу на историческую родину его останки, то он там сможет ожить. Наша родина – Абхазия. Турция – не наша родина, так что мы потеряли здесь?" – каждый раз говорил он мне. Сегодня этими же словами говорит мой сын".

Это для нас самородок. Если сын Саида Маршан повторяет слова деда, то мы имеем большую надежду, за которую можем ухватиться. Поэтому книга Саиды Жиба – очень важный шаг в воссоединении народа Абаза", – подчеркнул Чкотуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация книги Саиды Жиба - "Лучи солнца"

Один из лучей Абхазии, боксер Енвер Бзагоа, пришел в пресс-центр Sputnik. После выхода книги Енвер вернулся на историческую родину в Абхазию.

"Енвер был одним из тех молодых людей, кто говорил, что хочет вернуться на историческую родину. Участвовать во всех спортивных соревнованиях с абхазским флагом. Он так и поступил. Меня очень обрадовало, что два героя из моей книги вернулись в Абхазию", – добавила Саида Жиба.

"Лучи солнца" вышли тиражом 300 экземпляров. Саида Жиба уже провела презентацию книги в трех городах Турции – Адапазаре, Стамбуле и Анкаре. 200 экзмемпляров автор оставила героям "Лучей солнца". Остальные 100 она привезла в Абхазию. Книга была издана не для продажи, купить в магазинах ее невозможно.