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Учредительный съезд благотворительного движения Послы доброй воли Абхазии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

Послы 2.0: в Sputnik объявят новый состав послов доброй воли Абхазии

© Sputnik Александр Натрускин
Пресс-центр
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/press_center/20200716/1030544092/Posly-20-v-Sputnik-obyavyat-novyy-sostav-poslov-dobroy-voli-Abkhazii.html

17 июля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция участников благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", на которой будет объявлен новый состав участников движения на ближайшие три года.

В пресс-конференции примут участие:

  • актер Абхазского государственного драматического театра - Кесоу Хагба;
  • главный редактор литературного журнала "Алашара" - Анатолий Лагулаа;
  • сотрудник Администрации президента Республики Абхазия - Артур Чакрян;
  • сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" - Милана Хашба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 997-70-22 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com

 



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