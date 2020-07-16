Послы 2.0: в Sputnik объявят новый состав послов доброй воли Абхазии

17 июля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция участников благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", на которой будет объявлен новый состав участников движения на ближайшие три года.

В пресс-конференции примут участие:

актер Абхазского государственного драматического театра - Кесоу Хагба;

главный редактор литературного журнала "Алашара" - Анатолий Лагулаа;

сотрудник Администрации президента Республики Абхазия - Артур Чакрян;

сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" - Милана Хашба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 997-70-22 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com