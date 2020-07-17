"Дорога к вершине": в Sputnik представят новую книгу Екатерины Бебия

20 июля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция абхазского публициста и журналиста Екатерины Бебия, на которой она представит свою новую книгу "Дорога к вершине", посвященную известным людям Абхазии и Карачаево-Черкесии.

В пресс-конференции примут участие:

Автор – Екатерина Бебия;

Секретарь Общественной палаты – Гули Кичба;

Ректор Абхазского государственного университета – Алеко Гварамия;

Редактор абхазского текста – Гунда Адзынба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 997-70-22 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com