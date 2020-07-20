"Дорога к вершине": Екатерина Бебия презентовала книгу об известных людях Абхазии

СУХУМ, 20 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация книги "Дорога к вершине" абхазского публициста и журналиста Екатерины Бебия состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия в понедельник 20 июля.

Книга посвящена известным людям Абхазии и Карачаево-Черкесии. Герои книги – 50 известных людей, которые внесли вклад в историю республики на различных этапах ее развития, в том числе участники Отечественной войны народа Абхазии.

Редактор абхазской версии издания - Гунда Адзынба. По ее словам, Екатерина Бебия – одна из немногих авторов, которые конструктивно воспринимает критику и замечания редактора.

"Екатерина Георгиевна увековечивает историю, культуру и героев Абхазии. Когда ты читаешь об истории людей, которые тебе известны, кажется, что ничего нового не узнаешь, а на самом деле - открываешь для себя много фактов и раскрываешь человека с совершенно другой стороны", - добавила Адзынба.

На презентации книги присутствовали и сами персонажи, и члены их семей. Один из очерков посвящен председателю Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссе Экзекову. В своем тексте автор в виде интервью рассказывает о детстве, студенчестве, карьерном росте, научной деятельности и общественных инициативах Экзекова.

"Будущее наше должно быть светлым, потому что другого пути у нас нет", - приводятся слова Экзекова в очерке.

В благодарность автору Мусса Экзеков прислал аудиопоздравление.

"Я убежден в том, что вы будете и впредь радовать нас множеством интересных книг. Думаю, эта книга принесет очень много эмоций всем тем, кому она посвящена", - сказал он.

Презентация новой книги Екатерины Бебия "Дорога к вершине" © Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация новой книги Екатерины Бебия "Дорога к вершине" © Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация новой книги Екатерины Бебия "Дорога к вершине" © Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация новой книги Екатерины Бебия "Дорога к вершине" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Презентация новой книги Екатерины Бебия "Дорога к вершине"

Презентация книги "Дорога к вершине" совпала с 70-летним юбилеем одного из ее героев – известного абхазского архитектора Игоря Смыр, который посвятил Бебия одноименное стихотворение, а внук абхазского поэта и писателя Баграта Шинкуба Леван Микаа назвал Екатерину Бебия летописцем современного времени.

Трудолюбие автора книги оценила ее коллега, поэтесса Гунда Сакания.

"Для меня она пример для подражания не только в работе, но и в отношении к людям, в том, как она видит в людях только хорошее, умеет наслаждаться жизнью. Каждая ее книга для меня как колокольный звон и, когда я слышу этот звон, он напоминает мне, по жизни немного ленивому человеку, что нужно идти вперед, не останавливаясь", - сказала она.

Екатерина Бебия поблагодарила всех присутствующих и отметила, что для писателей день презентации книги подобен настоящему празднику, придающему ему сил.