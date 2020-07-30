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Как правильно делать вирусные видео для новостных сайтов

© Sputnik / Константин Чалабов
Пресс-центр
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/press_center/20200730/1030649389/Kak-pravilno-delat-virusnye-video-dlya-novostnykh-saytov.html

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий в рамках просветительской программы SputnikPro.

31 июля в 13:00 состоится вебинар на тему "Как правильно делать вирусные видео для новостных сайтов".

На вебинаре поговорим о том, как создавать короткие вирусные ролики для новостных сайтов, что в них важнее – картинка или текст, как уложиться в хронометраж, чтобы сюжет досмотрели до конца. Об этом и о многом другом на мастер-классе расскажут руководители отделов оперативного видео и графики МИА "Россия сегодня" Арсений Миндлин и Алексей Дроздов.

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, видео-редакторы, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран. Следите за новостями проекта на странице в Facebook.



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