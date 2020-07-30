31 июля в 13:00 состоится вебинар на тему "Как правильно делать вирусные видео для новостных сайтов".

На вебинаре поговорим о том, как создавать короткие вирусные ролики для новостных сайтов, что в них важнее – картинка или текст, как уложиться в хронометраж, чтобы сюжет досмотрели до конца. Об этом и о многом другом на мастер-классе расскажут руководители отделов оперативного видео и графики МИА "Россия сегодня" Арсений Миндлин и Алексей Дроздов.

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, видео-редакторы, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

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