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SputnikPro: редакционная "кухня" – секреты успешной работы

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Пресс-центр
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/press_center/20200806/1030696190/SputnikPro-redaktsionnaya-kukhnya--sekrety-uspeshnoy-raboty.html

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий в рамках просветительской программы SputnikPro.

7 августа в 13:00 состоится вебинар на тему "Редакционная "кухня" МИА "Россия сегодня". Секреты профессионального мастерства".

Онлайн-сессию проведет заместитель главного редактора - директор Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Он расскажет, как устроена работа в новостной редакции, о формате и стандартах подготовки информации, как агентству МИА "Россия сегодня" удается оставаться одним из самых цитируемых СМИ в России и о главных составляющих успешной работы.

© Foto / Рамиль Ситдиков
Дмитрий Горностаев

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран. Следите за новостями проекта на странице в Facebook.



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