Граница открыта: в Sputnik обсудят перспективы борьбы с COVID-19

Повлияет ли открытие абхазо-российской границы на рост количества инфицированных COVID-19 в стране? Что Минздрав Абхазии планирует предпринять в случае увеличения случаев распространения болезни? Может ли эпидобстановка повлиять на безопасность страны?

7 августа в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию абхазо-российской границы: рассмотрим эпидемиологическую обстановку в Абхазии в связи с резким притоком большого количества туристов, оценим ситуацию на пограничных переходах, а также обсудим, скажется ли снятие всех ограничений на переход границы на безопасности страны.

В пресс-конференции примут участие:

Секретарь Совета безопасности Абхазии – Сергей Миронович Шамба

Начальник лечебного управления Министерства здравоохранения Абхазии – Саида Юрьевна Делба

Замначальника Погранотряда СГБ Абхазии – Рудольф Гулиевич Циба

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 9977022 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com.