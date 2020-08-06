Граница открыта: в Sputnik обсудят перспективы борьбы с COVID-19

7 августа в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию абхазо-российской границы: рассмотрим эпидемиологическую обстановку в Абхазии в связи с резким притоком большого количества туристов, оценим ситуацию на пограничных переходах, а также обсудим, скажется ли снятие всех ограничений на переход границы на безопасности страны.
В пресс-конференции примут участие:
- Секретарь Совета безопасности Абхазии – Сергей Миронович Шамба
- Начальник лечебного управления Министерства здравоохранения Абхазии – Саида Юрьевна Делба
- Замначальника Погранотряда СГБ Абхазии – Рудольф Гулиевич Циба
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +7(940) 9977022 Рубен Мигранян.
Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com.