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Пресс-конференция

В Sputnik расскажут о помощи от российских медиков в Абхазии: пресс-конференция отменена

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/press_center/20200810/1030731154/V-Sputnik-rasskazhut-o-pomoschi-ot-rossiyskikh-medikov-v-Abkhazii-press-konferentsiya-otmenena.html

11 августа в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится онлайн пресс-конференция, посвященная российской помощи Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Какая помощь необходима абхазским медикам в первую очередь на данном этапе борьбы с CODVID-инфекцией? Каково общее состояние пациентов с COVID-инфекцией в Гудаутской ЦРБ? Прогнозы по возможному развитию событий в связи с открытием границы? Влияет ли коронавирусная инфекция на больных с другими инфекциями?

На видео связи из Гудаутской ЦРБ будут врачи Сеченовского университета, которые с 9 августа оказывают помощь в лечении пациентов с COVID-инфекцией.

В пресс-конференции примут участие:

  • Д.м.н., пульмонолог, профессор Сеченовского университета, Клиника им. Тареева - Елена Попова;
  • К.м.н., пульмонолог, кардиолог, ассистент кафедры Сеченовского университета, Клиника им. Тареева - Владимир Бекетов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 9977022 Рубен Мигранян.

Отправьте заявку на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес r.migranyan@sputniknews.com.



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