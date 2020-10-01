В Sputnik расскажут о виноградарстве и виноделии у древних абхазов

2 октября в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с авторами книги "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" Фаридом Кобахия и Николаем Ачба.

В пресс-конференции примут участие:

Фарид Кобахия - историк, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований

Николай Ачба - гендиректор старейшего и крупнейшего предприятия "Вина и воды Абхазии", потомственный винодел

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 926 00 00.

Отправьте заявку на электронный адрес info.abk@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес info.abk@sputniknews.com