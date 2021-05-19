Завтра наступает уже сегодня: арт-фестиваль пройдет на набережной Сухума

Фестиваль "Завтра наступает уже сегодня", организованный компанией Colors of Nation, будет проходить с 20 по 27 мая в морском порту Сухума. Гостей ждут дискуссии, показы фильмов, представления и художественное искусство.

Партнеры проекты – Администрации города Сухум и столичный Морпорт, компания "Аквафон" и Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

О проекте "Завтра наступает уже сегодня"

В преддверии арт-фестиваля "Завтра наступает уже сегодня" в Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция с участием организаторов мероприятия. Организатор проекта, представитель компании Colors of Nation Лаура Тарнава отметила, что основная цель организации состоит в том, чтобы разговаривать с миром языком искусства, который понятен любому человеку на каком бы языке он ни разговаривал и где бы ни жил.

"Мы многие годы занимаемся тем, что через искусство затрагиваем важные темы, которые считаем нужно освещать. Мы поднимали проблему экологии с нашими фотографами, затрагивали вопросы инклюзивности, а также говорили о международной деятельности, проводили проекты за рубежом. Естественно в первую очередь мы всегда это делаем в нашей любимой Абхазии", - сказала она.

Проект "Завтра наступает уже сегодня" рассчитан на долгое время, отметила представитель Colors of Nation Анна Савилова.

"В названии проекта заложен такой смысл: для того, чтобы понять, какими мы будем завтра, какое послание отправить будущему поколению, нужно понять, кто мы сегодня. То, что мы хотим сказать будущему поколению, нужно передавать через искусство. Спасибо большое нашему другу, художнику Максу Гошко-Данькову, который согласился по нашему приглашению приехать. Он состоявшийся художник с большим количеством интересных проектов", - подчеркнула организатор.

Участник проекта российский художник Макс Гошко-Даньков рассказал, что, получив приглашение из Абхазии, он не сомневался, приезжать в республику или нет.

"В первый раз я был в Абхазии в 1999 году уже в сознательном возрасте и четко помню некоторые детали, которыми поделился с коллегами. Но, например, сухумский морпорт в котором я уже начал работать, совершенно не помню, эту огромную махину я не отложил в своем сознании", - заметил Гошко-Даньков.

Художник будет раскрашивать верхнюю часть сухумского морского порта, что там будет изображено - организаторы пока держат в тайне, но автор говорит, что заранее не планировал рисунок, который будет наносить на объект.

"Когда мы приглашаем творческих людей, всегда даем тему и при этом полную свободу. Мы не знаем, что будет изображено на нашем порту, у нас есть заданная тема, но как ее будет реализовывать Макс, мы не знаем", - подчеркнула Анна Савилова.

Кроме того она рассказала, что организаторы арт-фестиваля "Завтра наступает уже сегодня" создали специальную анкету, в которой собраны вопросы, касающиеся культуры, искусства, традиций. "На наш взгляд, эти вопросы могут раскрыть и заставить в принципе людей задуматься", - заметила Савилова.

Спонсорскую поддержку проекту оказывает компания "Аквафон". Руководитель отдела рекламы и внешних коммуникаций организации Астан Барциц отметил, что подобных проектов в республике еще не было.

"Нам очень интересно, чем это все закончится, мы очень гордимся, что на протяжении многих лет работаем вместе, дружим. Мы рады, что раскрываются новые таланты и самое важное, что путем реализации подобных проектов эти таланты видны не только в Абхазии, но за ее пределами", - сказал Барциц.

Без заготовки

Гошко-Даньков говорит, что никогда не делает заготовок того, что должно быть на том или ином объекте. "Почему я так делаю, я человек увлекающийся, и когда очень долго что-то вымучиваю – быстро устаю. Плюс ко всему есть определенный возрастной элемент, чем старше мы становимся, тем меньше у нас энергии, и чтобы не тратить ее зазря с точки зрения каких-то зарисовок, скетчей и так далее, сразу хочу зашить эмоцию в объект", - подчеркнул художник.

Он отметил, что уже начал наносить рисунок на сухумский морской порт и принять участие в раскраске может любой житель республики.

"Для того, чтобы вовлекать людей в наш арт, и чтобы была идея вовлечения, мы попросили чтобы он сделал эту раскраску и каждый житель может прийти, там будут лежать маркеры цветные и каждый может нарисовать каким, он хочет видеть наш город", - заметила организатор Анна Савилова.

Художник Гошко-Даньков говорит, во многих городах мира он создавал арт-объекты, и в работе участвовали местные жители.

"Я делаю арт-объект и предоставляю публике, чтобы дополнили цвет, не разрисовывать, потому, что когда говоришь разрисовывать первый вопрос – нужно ли по клеточкам. У нас нет вообще никаких правил, по факту я себя выразил, дальше ты можешь выразить себя. У людей ломается шаблон, спрашивают: а я могу сверху этого нарисовать. Да, в том-то и прелесть, что искусство многослойное и нет какого-то одного слоя, который должен быть", - заметил он.

В заключении Анна Савилова отметила, что абхазские художники получили приглашение на арт-фестиваль.

"Мы дали им возможность создать работу, они выскажутся так как они видят, будет это художественная история или инсталляция, мы пока не знаем, так как мы не ставим никаких рамок", - сказала она.

Кроме того, в рамках арт-фестиваля будут организованы дискуссии, пройдет демонстрация фильма об абхазских художниках. Савилова поблагодарила партнеров проекта "Завтра наступает уже сегодня" – компанию "Аквафон" и информационное агентство Sputnik Абхазия.