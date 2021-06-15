Федерация военно-тактических игр Абхазии объявила о наборе в лагерь

Военно-полевой лагерь, организованный Федерацией военно-тактических игр, ставит перед собой задачу привлечения молодежи к военной подготовке и прохождению службы.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Федерация военно-тактических игр "Нерс" объявила об открытии набора в военно-полевой лагерь, который начнется с 10 июля. Об этом на пресс-конференции в Sputnik сообщил председатель Федерации Денис Шашура.

По его словам, лагерь пройдет в три потока, каждый из которых продлится по неделе. Первый поток начнется 10 июля, второй 20 июля, третий поток – 29 июля. В лагерь принимают мальчиков от 10 лет. Базируется он на территории Бзыбской школы №2, третий поток, который состоит в основном из выпускников лагерей, тренируется в горной местности.

Перед вступлением в ряды курсантов лагеря мальчики проходят водные преграды, грязевые полосы, физические нормативы.

"Это все происходит на глазах у родителей, если дети решат остаться, начинается сама работа – подъем в шесть утра, строевая подготовка, дисциплинарные навыки и обращение с оружием на базе макетов. Еще мы занимаемся с ними футболом, волейболом. Стараемся как можно больше занять курсантов – это и беседы с командирами, просмотры военных фильмов, хроники Отечественной войны", - рассказал Шашура.

© Sputnik / Томас Тхайцук Денис Шашура

По словам председателя Федерации, в ряды курсантов уже записались 30 человек, ко второму потоку ожидается около 150 курсантов.

"Все ребята занимаются вместе. В этом есть свои плюсы - старший смотрит за младшим, младший бодрит старшего. Мы никогда не сталкивались с проблемами по возрастному признаку", - добавил он.

Шашура отметил, что задача лагеря и Федерации в целом – взращение в молодежи "любви к военной форме".

"Потому что мы видим, что есть тенденция, что молодежь негативно относится к службе, и мы хотим на своем маленьком уровне это исправить. Мы видим, что это получается", - сказал он.

В социальных сетях руководство лагеря сталкивается и с негативным отношением к их деятельности, сказал Шашура.

"Мы сегодня находимся в состоянии критической угрозы с нашими соседями, и никто от этого не уходит. В 1992 году молодые ребята вставали на защиту Родины, и эту философию мы и прививаем. Когда понадобится защищать Родину, они встанут и будут знать, что делать. Мы будем рады выращивать цветы, когда это понадобится. Но сегодня то, что мы делаем, актуально, потому что это необходимо", - добавил он.

Артур Нерсесян – выпускник лагеря, а теперь боец подразделения "Нерс". Вместе с членами Федерации он выступает в международных соревнованиях и представляет Абхазию.

"Сейчас для меня это больше, чем спорт. Это хобби, гордость, представление своей страны, нашего командира. Родители к этому тоже очень лояльно отнеслись, гордятся и уважают, так как на выездах мы представляем свою страну под своим флагом", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Артур Нерсесян

Артур отметил, что планирует служить в рядах Абхазской армии, но не уверен, что свяжет свою жизнь с военной деятельностью.

Федерация военно-тактических игр была создана в 2017 году и была названа "Нерс" в честь подполковника Центра специального назначения Эдуарда Нерсесяна, который погиб при исполнении своих служебных обязанностей.