Дома с историей: журналист Саида Жиба представила в Sputnik свою новую книгу

CУХУМ, 15 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация альбома журналиста, автора Sputnik Саиды Жиба "Говорящие стены" состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия 15 июля.

В альбоме представлены фото старинных абхазских домов, которые сохранились в том или ином виде до наших дней.

По словам Жиба, идея собрать подобный альбом пришла к ней в прошлом году, когда она была в Турции и познакомилась с абхазским старцем Ахметом Ашымхуа, который никогда не был на исторической родине, но очень интересовался ее жизнью и бытом. Спросил он в том числе и о старинных абхазских домах времен махаджирства. Так к писательнице и пришла идея создать альбом и провести свое исследование.

За полгода писательница собрала фотоматериал из 70 абхазских дворов, но в альбом вошли лишь 52 объекта, о хозяевах и дате постройки которых удалось найти информацию, остальные дома остались "безымянными" – их хозяев давно нет в живых, а о потомках узнать ничего не удалось.

Многим домам 100 и даже 200 лет. По словам Саиды, большинство построек уже в ветхом состоянии, но хозяева пытаются их сохранить, а в некоторых даже все еще живут люди.

"В этом альбоме я хочу показать, что у абхазов был высокий уровень эстетики. Что абхазы могли строить из камня, дерева и не ленились", - сказала автор книги.

В описании к альбому она объясняет и историю названия. У хозяев старинных домов по большей части нелегкая судьба – кто-то вернулся домой после махаджирства, многие были репрессированы в 1930-х годах, некоторые погибли в годы Великой Отечественной войны.

© Sputnik / Леон Адлейба Презентация книги "Дома с историей"

"Разглядывая такие нежилые старые дома, ощущаешь какую-то тихую боль глубоко в сердце. Всякий раз мне казалось, что вот сейчас я приложу свою ладонь к стене, и она заговорит, застонет или закричит с неимоверной силой", - рассказывает автор.

Альбом издан на абхазском, русском и турецком языках. На турецкий язык альбом перевел Октай Чкотуа. По его мнению, к сохранившимся старинным абхазским постройкам нужно относиться как к памятникам культуры, бережно относиться, в то время как в Абхазии за ними нет должного ухода.

Редактор альбома - журналист Элеонора Когония. Она добавила, что по подобным постройкам ученые должны изучать архитектурные стили, присутствовавшие в Абхазии.

"Эти дома отражают нашу культуру, культуру гостеприимства, ведь в каждом доме мы видели специальные места для приема гостей", - сказала она.

По мнению Когония, старинные дома можно использовать и как туристические объекты.