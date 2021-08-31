Выход в онлайн и Центр подготовки судей: чем живет абхазский футбол

31 августа начинается второй круг Чемпионата Абхазии по футболу. Федерация футбола планирует открыть Центр подготовки арбитров, чтобы в будущем создать департамент абхазских судей.

О том, как будет проходить оставшаяся часть первенства, как будут соблюдать карантинные меры, когда у абхазского футбола появятся свои арбитры, на пресс-конференции в Sputnik рассказал президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба и арбитр Дмитрий Жуков.

Бадрак Авидзба, Sputnik

По второму кругу

Открывая пресс-конференцию, руководитель Федерации футбола Таращ Хагба сообщил радостную новость для поклонников самой популярной игры – 31 августа, в 17:00, на стадионе "Динамо" в Сухуме начнется второй круг чемпионата.

"Мы соскучились по большому футболу и рады поговорить о начале чемпионата и игр на Кубок Абхазии. Хочется сказать о ковидных ограничениях, мы знаем, какая сложная и острая ситуация существует, понимаем, что число заболевших каждый день увеличивается. В связи с этим перед тем, как начать наш чемпионат, мы встретились с главным санитарным врачом страны, поговорили о том, как мы будем проводить игры. Для вас не секрет, что футбольные матчи проходят на открытой местности, врач сказала нам, каких санитарных норм следует придерживаться", - подчеркнул Хагба.

Болельщики будут сидеть на стадионах, соблюдая социальную дистанцию. Те, кто не сможет прийти на стадион, и болеть за свою любимую команду, будут иметь возможность наблюдать за матчами онлайн. Прямые трансляции можно будет смотреть на каналах - Система-спорт, Абхазское телевидение и в социальных сетях, это новшество для абхазского футбола.

"Это очень большой шаг вперед, пользуясь случаем, хочется сказать большое спасибо Джано Цурцумия и всей его съемочной команде за реализацию этого проекта. Мы считаем, что это будет способствовать развитию нашего футбола, даст импульс этому виду спорта. Все матчи под эгидой Федерации футбола будут транслироваться", - говорит президент ФФА.

Трансляции будут сопровождаться комментариями на русском языке, рассказал Хагба и добавил, что такое решение было принято потому, что Абхазия – многонациональная страна, и все любители футбола должны иметь возможность понимать, о чем будет говорить диктор.

"Также будет футбольная передача, в конце каждой игровой недели будут проводиться обзоры матчей, будут определять лучшие голы недели, лучших футболистов. Это то, что нам необходимо было сделать", - заметил Таращ Хагба.

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В рамках первого круга чемпионата Абхазии восемь команд, участвующих в нем, сыграли по 10 матчей, во втором туре они проведут по 11 игр, плюс два полуфинала на Кубок страны и финал.

Центр подготовки арбитров

Абхазия – это футбольная страна, у которой есть чемпионат и Кубок, поэтому необходимо воспитать судейский состав. В последние годы из-за отсутствия местных арбитров Федерация футбола привлекала судей из России и Донецка. Чтобы изменить ситуацию, решено открыть Цент подготовки арбитров, рассказал Таращ Хагба.

Руководить центром будет арбитр из Донецка Дмитрий Жуков, судивший ранее матчи, которые проходили под эгидой ConIFA и игры чемпионата Абхазии.

"В первом этапе чемпионата матчи судили наши друзья из Кабардино-Балкарии, на второй этап к нам приехал Дмитрий Жуков из Донецка и его ассистенты из Краснодарского края. Это квалифицированные люди, которые будут нам помогать судить наши матчи", - подчеркнул он.

В Центр подготовки арбитров будут принимать вне зависимости от возраста, однако в Федерации футбола надеются, что будут приходить молодые и энергичные люди.

"Мы дадим им бесплатное обучение, форму одежды и с помощью Дмитрия Жукова они будут проходить теорию, в это же время будут проходить практику через наш детско-юношеский футбол. Если у нас получится сделать набор, то по нашим расчетам, у нас будут специалисты, которые будут обслуживать наши игры", - заметил Таращ Хагба.

Дмитрий Жуков в свою очередь рассказал, что педагогический курс рассчитан на три месяца – это теория, методические рекомендации. Курс был разработан Федерацией футбола Украины.

"Курс был опробован во всех областях Украины. Я являюсь магистром педагогических наук, Федерация футбола Донецкой области пригласила меня заниматься тогда подобным проектом. Абитуриенты, которые будут обучаться ремеслу, смогут получить все знания, я думаю, это будет им интересно", - сказал Жуков.

Самое главное требование, чтобы стать арбитром – физическое здоровье, так как судья тратит много сил на футбольном поле, говорит специалист.

"Человек должен быть здоров, потому что нужно будет сдать тесты по физподготовке. Если взять статистику, арбитр бегает больше, чем игрок, если игрок в среднем пробегает 10 километров, то арбитр около 11-12 километров", - заметил он.

Желающие записаться на курсы подготовки арбитров могут написать на WhatsApp по номеру +7 918 155-21-50.