Для подключения услуги, индивидуальному предпринимателю необходимо обратится в территориальную инспекцию министерства по налогам и сборам с заявлением о получении пароля к личному кабинету.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. На сайте Министерства по налогам и сборам Абхазии запущен личный кабинет налогоплательщиков, сказал пресс-секретарь ведомства Георгий Габуния на пресс-конференции в Sputnik в пятницу 3 сентября.

© Sputnik / Марианна Кубрава Отчетность онлайн: индивидуальным предпринимателям Абхазии доступен новый сервис

"Функция доступна с 1 сентября, она прошла все этапы тестирования. Речь идет о возможности пользоваться такой услугой как личный кабинет налогоплательщика. Ранее эта услуга также была, но индивидуальный предприниматель мог отслеживать только свои начисления, недоимки, уплаты и так далее. То есть он мог видеть свою карту лицевого счета", - подчеркнул он.

Условия, созданные сейчас, позволяют сказать, что услуга – личный кабинет заработала полноценно. Новшество касается индивидуальных предпринимателей, находящихся на общем режиме налогообложения.

"Чтобы пользоваться этой услугой, индивидуальному предпринимателю необходимо прийти в территориальную инспекцию, где он состоит на учете, написать заявление. В тот же день ему предоставляется одноразовый пароль, далее ему необходимо создать свой собственный пароль, чтобы к его личному кабинету никто не имел доступа", - сказал Георгий Габуния.

В личном кабинете представлены формы расчетов, предприниматель должен их заполнить, проинформировал он.

"Система выстроена таким образом, предпринимателю не нужно высчитывать какие-то проценты. Ему нужно вбить свои базовые данные, сколько он заработал, какие затраты понес. Система сама высчитывает, сколько налогов предприниматель должен заплатить и так далее, то есть, система помогает предпринимателю. Поэтому мы считаем, что данная услуга существенно облегчит жизнь, прежде всего самому предпринимателю", - подчеркнул пресс-секретарь министерства по налогам и сборам.

После того, как предприниматель заполнил форму, она отправляется на рассмотрение налоговых органов. В течение 24 часов система либо принимает расчеты, либо отклоняет с указанием определенных причин.

"Формы расчетов в зависимости от вида деятельности четыре. Предпринимателю необходимо выбрать ту форму, которая ему нужна в связи с его деятельностью. Но в большинстве случаев, при вводе КПП – кода причины постановки на учет, система сама ему предлагает, какая система ему необходима", - рассказал Габуния.

Новая услуга помогает не только предпринимателям, но и налоговикам, так как экономит время, и в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции ограничивается личное налогоплательщиками налоговой инспекции.

"В планах, чтобы эта услуга была и для тех, кто находится в режиме спецналога и тех, кто находится в режиме патентной системы налогообложения. Если говорить о более широких планах, то мы планируем, чтобы и юридические лица сдавали свои балансы через личный кабинет на сайте Министерства по налогам и сборам", - заметил он.

Главный специалист управления информатизации Министерства по налогам и сборам Тенгиз Анкваб рассказал, что для того, чтобы получить свой пароль, налогоплательщик должен прийти в инспекцию.

"Ему нужно заполнить простое заявление, написать фамилию, имя, отчество и предоставить контактные данные в виде телефона и адреса электронной почты. Мы планируем, что в будущем на указанные контактные данные будут приходить определенные оповещения налогоплательщику. Функция делается для удобства самого налогоплательщика", - отметил он.

После того, как налогоплательщик заполнит заявление и предоставит его ответственному лицу, ему будет выдано извещение о том, что он получил разовый пароль, который нужен для активации личного кабинета.

"Личный кабинет заработает буквально через 15 минут после ввода пароля. После человек может либо через телефон, либо через компьютер использовать свой личный кабинет. В личном кабинете нужно указать ИНН, КПП и разовый пароль. После того, как пользователь ввел разовый пароль, в нижней части страницы будут указаны условия для создания нового пароля", - говорит Анкваб.

Личный кабинет позволяет предпринимателю следить за всей историей своих расчетов в деталях, дает возможность просмотра карточки счета с начислениями, уплатами, штрафами, а также получать ссылку на форму расчетов.

"Но мы не собираемся на этом останавливаться, будем развиваться, улучшать функционал, чтобы им могли пользоваться предприниматели находящиеся на специальном виде налогообложения и на патентном виде налогообложения, чтобы люди могли предоставлять заявления в онлайн режиме о начале деятельности, о прекращении деятельности и минимизировать контакт с налоговой. После завершения наших работ, человек вообще не должен будет контактировать с инспектором, будет достаточно сдать отчет и заплатить налоги в банке", - сообщил Анкваб.

Пресс-секретарь министерства по налогам и сборам Георгий Габуния рассказал, что если налоговая усомнится в представленных предпринимателем данных, то будет назначена проверка.

"Если мы будем видеть какие-то сомнительные операции по индивидуальному предпринимателю, допустим, если у него большие обороты, которые мы видим по банкам и таможенным операциям, при этом у него какие-то мизерные налоги, то это будет основанием для инициирования проверки", - подчеркнул Габуния.

Он также сообщил, что налоговая пока не будет полностью переходить на онлайн-систему взаимодействия с предпринимателями, они по-прежнему могут предоставлять документы на бумажных носителях.