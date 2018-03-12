Пресс-конференция об итогах туристического форума ""VISIT APSNY"

Инцидент произошел с пассажирами маршрутного такси Сухум-Псоу в понедельник 12 марта. О нем рассказала Sputnik Абхазия Ольга Шпинева, оказавшаяся в числе пассажиров "огненного" транспорта.
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 стартовала в сентябре 2017 года.
Знаменитый модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.
Высшему руководству России и Беларуси предстоит серьезно обсудить и проанализировать ряд вопросов после президентских выборов в России.
В Латвии запущен пилотный проект, который призван помочь вернуться на родину трудовым мигрантам – на эти цели выделено 425 тысяч евро.
Политические лозунги Вильнюса, Риги и Варшавы не заставят другие европейские страны отказаться от российского газа, уверен эксперт.
Почему только половина производимого в Молдове молока отправляется на переработку, а число коров медленно, но постоянно снижается?
Сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций в Таджикистане обязали по субботам участвовать в утренней зарядке.
Правоохранители Узбекистана задержали гражданку Казахстана по подозрению в организации торговли женщинами для занятия проституцией.
Почему подписи спикера Эстонского парламента нет под совместным заявлением стран Балтии и Польши против строительства "Северного потока-2"?
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.