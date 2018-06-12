Пресс-конференция об итогах выступления сборной Абхазии по футболу на ЧМ футболу ConIFA

Пресс-конференция с министром экономики Республики Абхазия Адгуром Ардзинба состоялась на АГТРК во вторник 12 июня.
Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" с 14 июня по 15 июля откроет для любителей футбола фан-зону и предоставит возможность следить за играми любимых команд в новом формате, в приятной "спортивной" компании и дружеской атмосфере.
Конкурс-фестиваль "Планета звезд", в котором приняли участие воспитанники сухумской школы искусств "Абаза" проходил в Геленджике с 10 по 12 июня 2018 года.
Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.
В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.
Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.
Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.
Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.
Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.
Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.
Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.
С 1 июля в Молдове перестанут продавать пачки сигарет старого образца без "пугающих" картинок, напоминающих о вреде курения.
Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.
Китайская компания Changan Automobile Group намерена открыть в Узбекистане завод электромобилей.
"Серебряный голос России" Олег Погудин дал интервью Sputnik Эстония после аншлагового концерта в Таллинне.
Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.
В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.
Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.