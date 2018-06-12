Пресс-конференция об итогах выступления сборной Абхазии по футболу на ЧМ футболу ConIFA

Пресс-конференция с министром экономики Республики Абхазия Адгуром Ардзинба состоялась на АГТРК во вторник 12 июня.

Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" с 14 июня по 15 июля откроет для любителей футбола фан-зону и предоставит возможность следить за играми любимых команд в новом формате, в приятной "спортивной" компании и дружеской атмосфере.