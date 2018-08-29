Пресс-конференция о новом этапе в развитии проекта "Возвращение имени"

Пресс-конференция, посвященная участию абхазской делегации в фестивале Абаза и Днях культуры в Карачаево-Черкесской республике, прошла в Sputnik 26 июля.
Предложение о подписании одобренного Кабмином проекта протокола будет представлено президенту России Владимиру Путину.
Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 29 августа заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет, вместо правительственных 63.
Журналист из Москвы Роберт Авджян в Австрии принимал участие в поисковых операциях пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, где узнал о захоронениях выходцев из Абхазии.
Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в течение дня в четверг из-за работ на североосетинском участке ЛЭП.
На севере Азербайджана предотвращен теракт: экстремиста ликвидировали в результате спецоперации Службы госбезопасности.
Министр образования Армении устроил "экзамен" по английскому языку директору одной из школ в Ереване.
Ночью по центру казахстанского Шахтинска проскакали около десятка наездников. Странную картину сняли камеры наружного наблюдения.
Международное информагентство и радио Sputnik представило проморолик о Всемирных играх кочевников, природе Кыргызстана, культуре и традициях его народа.
Белорусские депутаты засыпали представителя ГАИ жалобами и вопросами, как повлиять на шумных мотоциклистов.
Участника молодежного чемпионата Европы по шахматам в Риге выгнали за использование мобильного телефона.
Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас заявил, что Литва неизбежно будет покупать электричество с БелАЭС.
МИД Румынии вызвал главу молдавской дипмиссии, чтобы он объяснил инцидент с группой унионистов на границе.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, для чего нужен гуманитарный проект в сфере образования между Россией и Таджикистаном.
Почему в Узбекистане изучение русского языка становится все более популярным и престижным, особенно среди студентов?
Эстонские военные примут участие в организованных американцами многонациональных учениях "Проворный дух 2018" в Грузии.
Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в течение дня в четверг из-за работ на североосетинском участке ЛЭП.
На севере Азербайджана предотвращен теракт: экстремиста ликвидировали в результате спецоперации Службы госбезопасности.
Министр образования Армении устроил "экзамен" по английскому языку директору одной из школ в Ереване.