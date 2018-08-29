Пресс-конференция о новом этапе в развитии проекта "Возвращение имени"

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 29 августа заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет, вместо правительственных 63.

Журналист из Москвы Роберт Авджян в Австрии принимал участие в поисковых операциях пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, где узнал о захоронениях выходцев из Абхазии.