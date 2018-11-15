Хрупкое сердце надежды становится сильнее в руках неравнодушных людей

29 августа в пресс-центре Sputnik Абхазия семьи считавшихся пропавшими без вести воинов Великой Отечественной войне, спустя десятилетия, получили информацию о своих родных.
Пресс-конференция, посвященная участию абхазской делегации в фестивале Абаза и Днях культуры в Карачаево-Черкесской республике, прошла в Sputnik 26 июля.
О том, почему актеры Абхазского молодежного театра собрались у драмтеатра имени Чанба и почему две культурные организаций не поделили четверг, читайте в материале корреспондента Sputnik.
В Международный день отказа от курения, колумнист Sputnik Бадри Есиава поделился тем, как и почему он начал курить, как пытался избавиться от вредной привычки и во сколько ему обходится "удовольствие".
По прогнозам метеорологов, снегопад в горах и предгорьях Абхазии продолжится до 19 ноября.
Корреспонденты Sputnik побывали в гостях у одного из последних жителей высокогорного села Шихантур в Южной Осетии.
Республика Чили приняла решение об открытии дипломатического представительства в Азербайджане.
Заседания правительства Армении по закону снова будут проходить при открытых дверях.
Министр энергетики Казахстана рассказал, что бензин и топливо "утекают" в большом количестве в Россию.
Прожиточный минимум в Кыргызстане составляет меньше 67 долларов. Редакция Sputnik решила выяснить, хватает ли его на жизнь.
Энергетики Витебской области продолжают работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах после снегопада.
Меньше чем за неделю латвийцам удалось собрать 10 тысяч подписей под петицией за отмену компенсаций непереизбранным депутатам Сейма.
Литовские депутаты вместе с коллегами из других стран Балтии обратились к Amazon с просьбой убрать из продажи футболки с советской символикой.
Иностранцам запретят покупать землю в Молдове. Такие положения содержатся в новом Земельном кодексе, принятом правительством.
В Таджикистане школьный учитель приговорен к 19 годам за вербовку учеников в ряды террористической группировки "Исламское государство".
В Узбекистане будет создан первый зарубежный филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя идею о создании единой армии Евросоюза, попытался угодить и Вашингтону, и Брюсселю.
Корреспонденты Sputnik побывали в гостях у одного из последних жителей высокогорного села Шихантур в Южной Осетии.
Республика Чили приняла решение об открытии дипломатического представительства в Азербайджане.
Заседания правительства Армении по закону снова будут проходить при открытых дверях.