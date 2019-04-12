Взаимное спасибо: партнерам проект "Пусть всегда будет солнце" вручили благодарственные

Проект "Пусть всегда будет солнце" был посвящен пятилетию Крымской весны, когда в 2014 году Крым вернулся в состав Российской Федерации. 2019 год – это значимое событие для всех жителей полуострова, которые отмечают свой первый юбилей в родной гавани, сказала координатор проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя", руководитель регионального отделения "Женщины бизнеса" Елена Юрченко.

Стартовал проект на горе Митридат возле мемориала в честь павших солдат в годы Великой Отечественной войны. Эту часть программы Юрченко назвала сакральным событием, объединяющим истории двух республик. Приятно было и то, что гостей из Абхазии удалось провезти по федеральной трассе "Таврида", соединяющей Керчь и Севастополь. Теперь поездка из одного города до другого занимает всего около трех часов вместо шести, как это было раньше.

Туристы из Абхазии также посетили побратима Сухума город Ялта, который в Крыму называют "городом счастья". Конечной точкой маршрута была столица полуострова – Симферополь, где возле памятника "Вежливым людям" гости встретились с участниками и очевидцами Крымской весны. Дети не остались в долгу перед хозяевами и "отплатили" им зажигательными национальными танцами.

Елена Юрченко вручила благодарственные письма за содействие и реализацию проекта "Пусть всегда будет солнце" президенту ТПП Абхазии Тамиле Мерцхулава и начальнику Управления по туризму ТПП Абхазии Инаре Дауровой, замминистру образования и науки Абхазии Медее Ченгелия. Министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкия на пресс-конференции не было, но Юрченко пообещала зайти в ведомство и передать ему это письмо. Она также выразила признательность Информационному агентству Sputnik Абхазия, всем СМИ Абхазии за информационную поддержку и сопровождение.

