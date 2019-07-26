Возвращение имени: родственникам, пропавших без вести вручили документы из концлагерей

26 июля в пресс-центре Sputnik Абхазия активисты общественного движения "Возвращение имени" вручили родственникам документы из концлагерей о судьбе их родных, считавшимся до этого времени без вести пропавшими.

Курсанты Сухумского высшего командного училища при Министерстве обороны торжественно вручили семьям погибших учетные карты, письма и другие обнаруженные в архивах сведения в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Согласно обнаруженным документам, красноармейцы из Абхазии Мкртыч Кансузян, Гурген Малхасян, Александр Алания, Акоп Тыкнеджян, Сергей Арзуманян, Аванес Чурбукрян, Ваграм Роганян погибли в концлагерях немецких нацистов.

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Во время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали шесть миллионов солдат и офицеров Красной армии, в том числе женщины и подростки в звании "Сын полка". 800 000 осталось в Западной Европе после освобождения в 1945 году. Более пяти миллионов человек погибли. В их числе и жители Абхазии. По решению советской власти все сведения о военнопленных были засекречены. Их родные: матери, отцы, сестры и братья, жены и дети - на основании извещения военкоматов все это время знали только то, что их родственники "пропали без вести".

Совместно с Министерством обороны Абхазии этот проект проводится уже три года.

Смысл инициативы в том, чтобы устранить историческую несправедливость и вернуть забытое имя человека его родственникам в жизнь.