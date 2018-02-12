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Sputnik Абхазия принял участие в благотворительной акции "Щедрый понедельник"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-релизы
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СУХУМ, 12 фев, Пресс-служба Sputnik, — Коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия принял участие в акции своего партнера —  Культурно-благотворительного фонда "Ашана". Деньги, которые пожертвовали сотрудники  информагентства, представитель агентства Алхас Манаргия передал директору фонда Мактине Джинджолия. Мероприятие прошло на площадке пресс-центра Sputnik Абхазия 12 февраля 2018 года. Пресс-конференция подвела промежуточные итоги акции "Щедрый понедельник", направленной на создание нового импульса в развитии культуры благотворительности Абхазии и на сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

"Мы дорожим партнерскими отношениями с культурно-благотворительным фондом "Ашана". Всему коллективу чрезвычайно важно осознавать то, что делая свою работу, мы имеем возможность помогать детям, нуждающимся в поддержке. Это придает сил и энергии нам самим. Каждый из нас внес свою посильную лепту, собрав сумму, которую Sputnik передал сегодня в фонд", — сказал Руслан Бганба.

Sputnik Абхазия передал Министерству иностранных дел Республики Абхазия эстафету участия в благотворительной акции фонда "Ашана" "Щедрый понедельник".

"Sputnik является одним из главных информационных партнеров фонда. Для нас очень важно работать со Sputnik, так как за короткое время, благодаря оперативности и профессионализму, вы завоевали своего постоянного читателя. Вот уже более двух лет у посетителей сайта есть возможность читать о тяжелобольных подопечных фонда. Благодаря тому, что Sputnik широко освещает нашу деятельность, мы вместе смогли помочь более чем 50 детям", — отметила Мактина Джинджолия.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия  занимает первое место среди интернет-СМИ страны*.

Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet  на 1 января 2018 года.




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