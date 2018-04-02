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Sputnik Абхазия стал партнером I Сухумского Кинофестиваля

© Sputnik / Илона Хварцкия
Пресс-релизы
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Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (9)
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Церемония открытие I Сухумского международного кинофестиваля состоится 2 апреля, в 18:00 в Государственном Русском театре драмы имени Искандера.

СУХУМ, 2 апреля, Пресс-служба Sputnik, - Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает в роли генерального информационного партнера I Сухумского международного кинофестиваля, церемония открытия которого состоится сегодня, 2 апреля, в 18:00 в Государственном Русском театре драмы имени Искандера.

В рамках партнерства Sputnik Абхазия будет не только освещать основные события Кинофестиваля, но также публиковать его афишу на сайте и в социальных сетях, помогать в проведении мастер-классов, организовывать пресс-конференции и пресс-подходы оргкомитета Кинофестиваля.

Пресс-конференция организаторов Сухумского Международного кинофестиваля
© Sputnik.
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Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Мы с большим энтузиазмом отнеслись к возможности стать главным информационным партнером I Сухумского международного кинофестиваля. Это совершенно новая страница в истории абхазского кинематографа, которая определенно придаст ему новый импульс к развитию".

Это первый фестиваль международного уровня в Абхазии. В этом году его программа будет состоять только из короткометражных игровых фильмов. В конкурсных программах заявлено участие фильмов из Абхазии, России, Италии, Франции, Великобритании, Южной Кореи и других стран мира. Жюри возглавляет известный кинорежиссер Анна Меликян. Также в состав жюри входят Вячеслав Аблотия, Владимир Фенченко, Сергей Пускепалис, Елена Гликман, Михаил Местецкий. Специальными гостями кинофестиваля станут известные режиссеры, актеры, продюсеры, сценаристы среди которых Равшана Куркова, Егор Бероев, Александр Тютрюмов, Денис Шведов, Ашот Кещян и другие.

Директор кинофестиваля Теймураз Квеквескири: "Мы, безусловно, заинтересованы в широком освещении мероприятий Сухумского международного кинофестиваля, и в связи с этим нам крайне важно информационное партнерство с агентством Sputnik Абхазия, которое всегда оперативно и качественно освещает различные мероприятия".

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© flickr.com/
Сформирован состав жюри на Международный кинофестиваль в Абхазии

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр.

Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран.

Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на 1 марта 2018 года.

Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (9)



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