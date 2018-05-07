Sputnik Абхазия поддержал "Сухумский забег"

СУХУМ, 7 мая, Пресс-служба Sputnik, - Международное информационное агентство и радио Sputnik Абхазия вновь выступило партнером крупного спортивного события – "Сухумского забега". Уже в третий раз жители и гости Абхазии объединились благодаря своей любви к спорту и здоровому образу жизни. Забег был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне.

"Своим участием в мероприятии спортсмены почтили память героев, отдавших жизнь за мир и спокойствие. Мы рады поддержать это стремление. Ведь здоровое, счастливое, активное поколение людей, живущих в мире и согласии, — это прямой результат Великой Победы", — сказал руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба.

"Мы все заинтересованы в воспитании здорового, активного поколения патриотов. Партнерство с агентством Sputnik позволяет нам донести наши идеи до большего количества людей. Мы очень рады этой возможности", — отметил президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

6 мая на набережной Махаджиров более 500 взрослых и детей участвовали в забеге в честь Дня Победы. По словам организаторов, своим участием спортсмены вновь обратили внимание людей на подвиг многих народов мира во имя жизни, свободы и справедливости.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*.

Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на 1 мая 2018 года.