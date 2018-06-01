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Пресс-конференция, посвященная открытию экономического форума в Сухуме состоялась в Sputnik 31 мая.

Sputnik поддержит форум "Стратегия Абхазии 2025"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-релизы
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В Абхазии 2 июня пройдет Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025» на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?".

СУХУМ, 1 июнь – Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия стало официальным информационным партнером Первого национального форума "Стратегия Абхазии 2025» на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?", который положит начало проведению серии тематических форумов.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Sputnik Абхазия рад стать информационным партнером экономического форума "Стратегия 2025" в Сухуме, который, надеемся, даст импульс экономическому росту республики, позволит по-новому взглянуть на проблемные моменты и найти эффективные методы их решения».

В качестве центрального доклада на форуме будет представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Цель программы – выстроить эффективную экономику в республике.

Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран.

Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.




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