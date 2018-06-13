Sputnik Абхазия стал партнером фестиваля "Стоянка человека"

СУХУМ, 13 июня, Пресс-служба Sputnik, - Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия вновь выступило информационным партнером крупного культурного мероприятия – IV Международного фестиваля Искандера "Стоянка человека", который пройдет в Сухуме с 13 по 15 июня. Фестиваль назван по одноименному рассказу крупнейшего писателя современности, классика русской литературы и певца Абхазии Фазиля Искандера.

Фестиваль начнет свою работу сегодня, 13 июня. Открытие состоится в государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера премьерой спектакля "Широколобый" по мотивам произведения Искандера "Сандро из Чегема".

Министр культуры и историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия отметила: "Министерство культуры и историко-культурного наследия Республики Абхазия совместно с Международным фондом культуры Искандера "Стоянка человека" выражает благодарность информационному агентству и радио Sputnik Абхазия, с которым мы не первый год работаем в рамках Международного фестиваля культуры "Стоянка человека". Поддержка таких культурных проектов – это бесценный вклад в жизнь фестиваля, который каждый год открывает новые имена, в рамках которых реализуются творческие инициативы, главная цель которых черпать вдохновение в наследии великого писателя. Мы уверены, что IV Международный фестиваль, так же, как и прошлые фестивали, станет очередным подтверждением успешного партнерства наших двух организаций".

В прошлом году за два дня фестиваля Sputnik подготовил более 17 материалов разного формата – инфографику, статьи, интервью, фото- и видеоматериалы. Была проведена пресс-конференция, анонсирующая фестиваль. В этом году планка повышена. Агентство подготовит еще больше разнообразного контента, который расскажет читателю обо всех аспектах фестиваля.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран.

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*По данным LiveInternet на 1 июня 2018.