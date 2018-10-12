В Сухуме подвели итоги 10-летнего сотрудничества России и Абхазии

12 октября 2018 года по инициативе Минэкономразвития России и Минэкономики Абхазии при поддержке Фонда Росконгресс, информационном партнерстве Sputnik Абхазия в столице Республики Абхазия прошел IX Абхазо-Российский деловой форум, направленный на развитие торгово-экономических и культурных связей двух стран.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Форум собрал высокопоставленных спикеров и около 400 участников, которые обсудили расширение и углубление межрегиональных контактов, перспективы внешнеэкономической деятельности, укрепление сотрудничества в различных стратегически значимых отраслях.

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Центральным мероприятием Девятого Абхазо-Российского делового форума стало пленарное заседание "Абхазия – Россия: 10 лет интенсивного сотрудничества, текущие достижения и новые горизонты", которое подвело итоги и обозначило планы дальнейшей совместной деятельности.

"Ежегодный Абхазо-Российский деловой форум играет важную роль в процессе развития экономических взаимоотношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, активно способствует укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства, – отметил Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в своем приветствии, которое зачитал Руководитель Администрации Президента Республики Абхазия Беслан Барциц. – Только совместная, правильно выстроенная работа даст положительные результаты и сможет обеспечить рост торгово-экономических и инвестиционных связей. Не сомневаюсь, что, объединив все наши усилия, мы сможем справиться с вызовами современного мира".

Руководитель российской делегации, заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин заявил, что Россия останется гарантом суверенитета Абхазии и продолжит оказывать финансовую помощь. Вместе с тем для устойчивого социально-экономического развития Абхазия должна провести эффективные реформы законодательства, улучшить правоприменительную практику, создать благоприятный инвестиционный климат, решить вопросы создания инфраструктуры и энергетической безопасности.

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"Российская Федерация, как старший брат, создает возможности для развития Республики Абхазия. Мы очень заинтересованы в том, чтобы раскрыть потенциал этой культурно богатой, насыщенной душевными людьми и красивейшими видами страны. За десять лет создана база, но сегодня необходимо двигаться вперед, наращивая темп", – заключил Игорь Кошин.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба подчеркнул, что за прошедшие десять лет Абхазия значительно продвинулась в развитии: объем валового внутреннего продукта в Республике увеличился почти в 2 раза – с 15,6 млрд в 2009 году до 30,7 млрд рублей в 2017 м, внешнеторговый оборот вырос в 3 раза – с 7,1 до 21,4 млрд рублей, причем экспорт вырос в 6 раз – с 880 млн до 5,4 млрд рублей, доходы государственного бюджета выросли в 5,6 раз – с 1,7 в 2008 году до 9,5 в 2018 году. Интенсивно развивается и главный сектор республиканской экономики – туризм: число туристов в Абхазии увеличилось до 1,5 млн человек в год; по данным Ростуризма Абхазия входит в число наиболее популярных направлений для отдыха россиян.

"С каждым годом возрастает объем присутствия бизнеса России в экономике Абхазии, реализуются совместные инвестпроекты. Абсолютными лидерами рынка практически во всех секторах экономики Абхазии являются компании с участием российского капитала. Безусловно, все эти успехи были бы невозможны без опоры на помощь со стороны Российской Федерации", – сказал Адгур Ардзинба.

На пленарном заседании также выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, Вице-премьер, Министр финансов Республики Абхазия Джансух Нанба, а также представители делового сообщества двух стран.

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Форум продолжился работой круглых столов "Внешнеэкономическое сотрудничество Абхазии и России. Проблемы и перспективы", "Сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма. Пути улучшения качества туристского продукта", "Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двухстороннего взаимодействия" и "Сотрудничество в области информационных технологий и инновационного развития", а также заседанием Российско-Абхазского делового совета.

Участники круглых столов обсудили такие вопросы, как перспективные направления расширения взаимного товарооборота России и Абхазии, поддержка экспорта как приоритетное направление государственной экономической политики, государственная стратегия развития туризма Абхазии, применение прогрессивного опыта и технологий в банковской сфере, цифровая трансформация экономики и социальной сферы республики.

Мероприятие традиционно организовано Министерством экономического развития России совместно с Министерством экономики Абхазии при поддержке Фонда Росконгресс.

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