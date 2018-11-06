SputnikPro принимает молодых журналистов из стран ближнего зарубежья

В рамках проекта участники познакомятся с технологиями работы современного мультимедийного СМИ, форматами подачи новостной информации, тенденциями в области визуального оформления сайтов и подготовки инфографики.

СУХУМ, 6 ноября – пресс-служба Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной сессии проекта SputnikPro, ориентированной на молодых журналистов из стран СНГ и Балтии. Среди участников ноябрьского цикла — представители более чем 20 СМИ, в том числе информационных агентств Report (Азербайджан), "Новости Приднестровья" (Молдавия), BAQ.KZ (Казахстан), "Кабар" (Киргизия), телекомпаний КТК (Казахстан), НГТРК (Белоруссия), МТРК "Мир" (Армения), "Ала-Тоо24" (Киргизия), ОНТ (Белоруссия), интернет-порталов AzVision (Азербайджан), "Новый вестник" (Казахстан), Eurasianews.md (Молдавия) и других.

В ходе практических мастер-классов молодые специалисты под руководством экспертов Sputnik проработают варианты решения актуальных задач в области журналистики.

"Мы уделяем большое внимание работе со странами ближнего зарубежья. Мы рассчитываем, что ноябрьская сессия SputnikPro станет эффективной площадкой для обмена опытом и профессионального диалога между нашими экспертами и участниками проекта", — подчеркнул заместитель главного редактора Андрей Благодыренко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Полезный опыт: участники SputnikPro в Абхазии поделились своими впечатлениями

SputnikPro — международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие международных медиакоммуникаций и межкультурных связей между журналистами. SputnikPro для журналистов стран ближнего зарубежья реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.