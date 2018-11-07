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Радио студия Sputnik Абхазия

Ведущие радио Sputnik стали заслуженными журналистами Республики Абхазия

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-релизы
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Звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия" присваивается лицам, проработавшим в средствах массовой информации не менее 15 лет, за особые заслуги и высокую профессиональную квалификацию.

СУХУМ, 7 ноя –  пресс-служба Sputnik. Ведущим радио Sputnik Абхазия Сусане Садзба и Элеоноре Когония присвоено звание "Заслуженный журналист Республики Абхазия". Соответствующий указ был подписан президентом Раулем Хаджимба накануне, 6 ноября.

"Мы безгранично рады и горды за своих коллег, – отметил руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Руслан Бганба. – Присвоение нашим радиоведущим почетного звания послужит нам дополнительным стимулом к повышению профессионализма и самоотдачи".

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия  занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях.

Теги:
Sputnik, Абхазия


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