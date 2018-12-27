Мнение жителей стран Запада: уровень коррупции в органах власти высокий

Согласно исследованию, которое осуществлялось по заказу информационного агентства и радио Sputnik, 66% американцев, 52% французов, 41% британцев и 34% немцев считают уровень коррупции в органах власти их стран высоким.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Жители ведущих стран Запада в целом оценивают как высокий уровень коррупции в их органах власти. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

Согласно исследованию, которое осуществлялось по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 9 по 20 августа 2018 года, 66% американцев, 52% французов, 41% британцев и 34% немцев считают уровень коррупции в органах власти их стран высоким. Как низкий его оценивают 21% граждан ФРГ, 16% подданных Великобритании, 10% жителей Франции и всего 6% граждан США.

Любопытно, что все перечисленные государства вошли в топ-25 наиболее свободных от коррупции согласно рейтингу международной неправительственной организации Transperancy International 2017 года. Великобритания в нем заняла 11-е место, Германия -12-е, Соединенные Штаты – 18-е и Франция – 23-е. Ежегодный индекс восприятия коррупции Transperancy International основывается на опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты.

Как показало исследование, во Франции респонденты, голосовавшие за Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов 2017 года, гораздо чаще, чем сторонники Эмманюэля Макрона, говорят о высоком уровне коррупции в высшей власти – в соотношении 71% против 29%. В США мнение о коррумпированности госорганов среди демократов распространено намного шире, нежели среди республиканцев: 75% против 54%. А в ФРГ жители Восточной Германии и Берлина больше западных немцев уверены в коррумпированности власти: 43% и 40% против 32%.

Опрос проводила французская социологическая компания Ifop. В нем принияли участие 4033 респондента в возрасте старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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