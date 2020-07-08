SputnikPro: не надо "желтить", или как грамотно подойти к оформлению материалов

10 июля в 13:00 состоится вебинар на тему "Дизайн текста: что, где, зачем и почему это надо планировать".

Как привлечь внимание читателя к новости или повысить посещаемость сайта? Не обязательно "желтить", достаточно грамотно подойти к оформлению материалов и правильно подобрать их размер, чтобы помочь пользователю дочитывать ваши статьи и эффективно с ними взаимодействовать. Об этом и многом другом аудитории расскажет эксперт по государственным медиапроектам, руководитель Arctic.ru, единственного информационного проекта федерального уровня, посвященного российскому присутствию в Арктике Юлия Атанова.

Юлия более 10 лет занимается созданием, запуском и развитием интернет-проектов. Окончила Британскую высшую школу дизайна по специальности "Медиа-дизайн". В качестве спикера принимала участие в таких проектах как "Цифровая журналистика", фестиваль нового дизайна "Среда", Media&Design Conference 2019 и Дизайн-выходных.

© Foto / Денис Липа Юлия Атанова

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму заранее. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 997 70 22.

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