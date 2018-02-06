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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о "Пяти вечерах": вдвойне ответственно играть эту пьесу в Петербурге

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В Петербурге с 6 по 10 февраля пройдет ставший уже традиционным театральный фестиваль "Пять вечеров", посвященный памяти ленинградского драматурга Александра Володина. В последний день фестиваля свою постановку зрителям представит РУСДРАМ, рассказал на радио Sputnik Абхазия генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

На петербургском театральном фестивале "Пять вечеров" покажут китайскую и абхазскую версии самой знаменитой пьесы Александра Володина. 

 "Мы посмотрим спектакль китайского театра и, может быть, откроем для себя что-то новое, возможно, это сделает наш спектакль более объемным и многомерным. Спектакль – это организм, он развивается, он наполняется новыми смыслами, которые привносят артисты из жизни. Дух времени, который на дворе, обязательно отражается на спектакле, потому спектакли с годами меняются, развиваются, становятся другими. Поэтому те, кто видели наш премьерный спектакль "Пять вечеров", должны обязательно посмотреть его в этом году, потому что он изменился и, мне кажется, стал гораздо сильнее, глубже, гораздо точнее, и актеры работают сегодня более осмысленно. Выступать со спектаклем в последний день фестиваля, конечно, сложно, потому что критики и зрители, а многие из них ходят на все спектакли, видели другие спектакли и будут сравнивать его с другими. Поэтому нам надо быть вдвойне, втройне готовыми к тому, чтобы выдать максимум наших способностей. У нас уже там аншлаг, насколько мне известно", — рассказал Ираклий Хинтба.  

В этом году в течение пяти вечеров можно будет увидеть постановки театральных коллективов из Новосибирска, Воронежа, Нижневартовска и Москвы,  состоятся показы китайской и абхазской версий самой знаменитой пьесы Володина. 

 





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