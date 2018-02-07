Кошкин о суверенитете Абхазии: Россия признала реальность

"Американский генерал в отставке Филип Бридлав продолжает передергивать факты. Еще будучи главнокомандующим ОВС НАТО в Европе, он активно выступал против России, и на пенсии он не может остановиться, продолжает обвинения. Войну 8 августа 2008 года, когда грузинские войска напали на Южную Осетию, обстреляли из градов, напали на российских миротворцев, он расценивает совсем по-другому. И когда Россия признала реальность, что Южная Осетия и Абхазия — это автономные структуры, требуют суверенитета, приписывают как некие незаконные действия российских Вооруженных сил. И ныне его беспокоят взаимоотношения самолетов-разведчиков. Американская авиация в Черном и в Балтийском морях пытается нарушить воздушные границы РФ. Наши летчики строго следят за этим. Однако это не нравится американцам – мол, мы быстро усваиваем уроки и быстро решаем проблемы, которые запрещены оценочным суждением Соединенных Штатов. Подобного рода заявления носят провокационный характер и требуют отпора. Наши Вооруженные силы великолепно себя зарекомендовали в Сирии. И это, конечно, не дает покоя американским генералам. Вот они и ищут предлоги, чтобы в информационном пространстве как можно сильнее "укусить" Россию", – сказал Андрей Кошкин.