Барциц: судейская коллегия будет давить на российских олимпийцев

"Сегодня спорт превратили в политику. МОК сегодня возглавляют далекие от спорта люди. На Олимпиаде в Пхенчхане российским спортсменам будет вдвойне тяжело. Судейская коллегия будет против российских спортсменов, всячески будет их давить", — сказал Барциц.
В пятницу 9 февраля CAS отклонил иски 32 россиян, не получивших от МОК приглашения на Игры в Пхенчхане, а также 13 российских спортсменов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК, но впоследствии оправданы CAS.
9 февраля прошла церемония открытия Игр. В соревнованиях, которые продлятся до 25 февраля, примут участие спортсмены из 92 стран.