Пилия о ярмарке саженцев: прекрасно иметь свое дерево в Сухуме

"Сухумское городское Собрание депутатов приняло обязательное к исполнению решение поручить коммунальным службам города и подведомственной организации "Зеленое хозяйство" определить места посадок и виды деревьев. Мы собираемся обратиться к руководителям организаций, которые занимаются выращиванием саженцев деревьев, а такие есть в Ачадаре, в Очамчыре, чтобы они организовали ярмарку на станции "Гума". Эту акцию нужно будет провести в выходные дни как можно раньше. Рассчитываем, что в солнечные дни взрослые и дети выйдут вместе с нами, поддержат акцию. Почему самим нужно будет приобрести саженцы? Потому что объем большой, и я сомневаюсь, что администрация Сухума может выделить весь объем финансирования для посадок деревьев в столице. Почему бы горожанам и нам всем не поучаствовать? Нам покажут места, где можно посадить деревья. Это же прекрасно — иметь свое дерево, дети будут вспоминать, что вместе с родителями сажали эти деревья. Таким образом, они будут бережнее относиться к природе", — отметил Пилия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.



