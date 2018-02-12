Гвинджия: фонд "Апсны" перейдет от адресной к комплексной помощи

"Наш фонд был создан для того, чтобы работать там, куда не доходят руки государства. Являясь общественной организацией, мы можем позволить себе многочисленные неформальные контакты с другими организациями. Мы сотрудничаем с компаниями, общественными объединениями и в других странах, а это Китай, Индия, Турция, Северный Кипр, Иордания и страны Европы. Деятельность фонда охватывает практически все сферы жизнедеятельности государства. В ближайшем будущем в наших планах пересмотреть стратегию работы, переосмыслить все, что было сделано за три года. Ко всем проблемам в будущем мы хотим подходить комплексно. Оказывая адресную помощь, всех проблем не решить ", — сказал в интервью радио Sputnik Абхазия Гвинджия.