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Максим Гвинджия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гвинджия: фонд "Апсны" перейдет от адресной к комплексной помощи

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Итоги трехлетней деятельности общественной организации Международный фонд "Апсны" подвел в эфире радио Sputnik Абхазия вице-президент фонда Максим Гвинджия.

"Наш фонд был создан для того, чтобы работать там, куда не доходят руки государства. Являясь общественной организацией, мы можем позволить себе многочисленные неформальные контакты с другими организациями. Мы сотрудничаем с компаниями, общественными объединениями и в других странах, а это Китай, Индия, Турция, Северный Кипр, Иордания и страны Европы. Деятельность фонда охватывает практически все сферы жизнедеятельности государства. В ближайшем будущем в наших планах пересмотреть стратегию работы, переосмыслить все, что было сделано за три года.  Ко всем проблемам в будущем мы хотим подходить комплексно. Оказывая адресную помощь, всех проблем не решить ", — сказал в интервью радио Sputnik Абхазия Гвинджия.

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