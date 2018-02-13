21:34 13 Февраля 2018
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Артур Сепян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Доктор Сепян о первой помощи пострадавшим от электрического тока

Радио
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О первой помощи пострадавшим от воздействия электрического тока, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заведующий отделением реанимации Республиканской детской больницы Артур Сепян.

Вечером 11 февраля в Сухуме произошел несчастный случай, ребенок, игравший на улице с другими сверстниками, проник в незакрытое помещение трансформатора.

"Ребенка девяти лет с электрическим ударом привезли в больницу 11 февраля. Врачи незамедлительно предприняли все необходимые медицинские процедуры и отправили его на реанимационном автомобиле в сочинскую детскую больницу №4", — сказал главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия.

Главврач отметил, что ребенок поступил в лечебное учреждение в тяжелом состоянии, получил 60% ожога тела.

Как отметил детский реаниматолог Артур Сепян, для человека опасным для жизни может быть напряжение свыше 250 вольт, однако при длительном воздействии и напряжение в 220 вольт может привести к остановке сердца. 

"Оказывая первую помощь пострадавшим от электрического тока, необходимо сначала отключить сам источник тока или отодвинуть пострадавшего, прервать контакт. Но это нельзя делать голыми руками. Необходимы резиновые перчатки или специальные приспособления. После этого необходимо проверить, как работает сердце. При необходимости сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Пострадавший необходимо срочно доставить в специализированное медицинское отделение", — рассказал Сепян.

Артур Сепян также сообщил, что сегодня пострадавший от удара током ребенок переведен из сочинской больницы в ожоговый центр Краснодара. 




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