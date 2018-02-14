Хинтба о "Пяти вечерах" в Питере: повсюду звучало "Абхазия"

"Успех был оглушительный. Зал стоял. Единственным спектаклем, на котором на овациях зритель встал, был наш спектакль. Критики, которые там были, сказали нам, что такого приема не было ни у кого, хотя, конечно, были очень хорошие спектакли. Был не просто спектакль, а было какое-то безумие, столпотворение. Люди спрашивали лишний билетик в нескольких кварталах от театра. Мы закрывали фестиваль, а это очень почтено. Это для нас было как полет в космос. Мы туда наконец вырвались и благополучно вернулись. Я очень рад, что абхазское театральное искусство звучало в Санкт-Петербурге. Слово "Абхазия" звучало постоянно. Задача, которую мы должны реализовывать – выпускать такие спектакли, которые не только здесь находят отклик, но и за пределами Абхазии, причем в Санкт-Петербурге, где публика очень строгая", — рассказал Ираклий Хинтба.

XIV Международный театральный фестиваль "Пять вечеров", посвященный памяти драматурга Александра Володина проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля. Труппе РУСДРАМа выпала честь закрывать фестиваль спектаклем "Пять вечеров".



