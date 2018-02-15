Саид Тарба: нельзя заставить ребенка полюбить спорт

"Нельзя заставить ребенка полюбить футбол или любой другой вид спорта. Если человек не хочет или в нем это не заложено, в первую очередь должен быть талант, если не трудиться, то невозможно стать спортсменом. От желания мамы или папы этого тоже не достичь. В первую очередь должно быть огромное желание ребенка, а потом уже все остальное. Конечно, поддержка родителей нужна, но, в первую очередь, любовь к спорту. Сегодня детей заставляем играть в футбол с нулевого класса, но в это время ребенок еще не понимает, что он хочет. В этот период жизни ребенка можно привести в спорт, чтобы он его просто почувствовал. Сам я пошел в секцию футбола в четвертом классе. Сегодня положение такое, что нет улицы, двора, дети больше увлечены своими компьютерами. А у нас была задача лишь бы выйти на улицу, на площадку, дорваться до мяча", — отметил Саид Тарба в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия Алхасом Манаргия.



