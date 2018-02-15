Кулаков о войне в Афганистане: не подозревали, что наши усилия обречены

"Это был тот период, когда советским руководством предпринимались задачи по стабилизации обстановки в целом в Афганистане, пытались содействовать становлению государственной власти. Эти меры, которые предпринимались советским руководством, включали в себя полный перечень мероприятий, включая и финансовую поддержку, и социальную. Другой вопрос, что пытались это делать, как это было удобно системе, в рамках которой мы тогда существовали. Мы тогда еще не подозревали, что все усилия были обречены. Считать нас проигравшими в этом смысле — это постоянно обсуждаемый вопрос. С точки зрения военной не было ни одной задачи, которая ставилась нашим войскам и которую мы не выполнили. Другое дело, что это не привело к политической стабилизации. Значит, просчеты были сделаны в чем-то другом. То есть стабильности не наступило. С этой же проблемой столкнулись нынче американцы в Афганистане. Они тоже выполняют все поставленные военные задачи. А к стабилизации это не ведет. Они повторяют все наши ошибки. Чем больше они пытаются давить, тем больше нарастает сопротивление. И у них ничего и не получится. Дело в том, что изначально в основу закладывается противоречие, которое потом не позволит достичь политического эффекта. Присутствие на постоянной основе воинского контингента другой страны будет всегда политическим раздражителем для местной стороны и всегда будет консолидирующим фактором для местной стороны. Чем более она неоднородна, тем труднее решать эти вопросы военно-политическим способом для любой силы, которая военным способом пытается достичь политических задач в Афганистане. Религиозный фактор, он один из основных, это безусловно, и чаще всего его ставят во главу угла. Он действительно один из основных, главный консолидирующий элемент, но есть еще ряд других особенностей, типично афганских, национально-этнического характера, исторического развития, географического положения. Все эти факторы вместе не дают возможности военным путем достичь своих политических результатов", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. Более 14 тысяч советских солдат и офицеров не вернулись с афганской войны.